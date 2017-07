Un adolescent porté disparu à Tracadie

La GRC sollicite l’aide du public pour retrouver un adolescent de 14 ans porté disparu à Tracadie.

Levi Doiron a été vu pour la dernière fois le 21 juillet 2017, à minuit et quart, dans le quartier Rivière-du-Portage. Il mesure 5 pi 8 po et pèse 160 livres. Il a les yeux bruns et les cheveux brun foncé. La dernière fois qu’on l’a vu, il portait un chandail à capuchon noir et un jean.

Quiconque croit savoir où Levi Doiron se trouve est prié de communiquer avec le Détachement de Tracadie au 506-393-3000.