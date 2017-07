Arrivés à Sainte-Anne-du-Bocage après 35 jours de marche (vidéo)

Tanya Haché et son fils, Jean-Michel Doiron, ont traversé le Québec et le NB en marchant pour rejoindre le Sanctuaire Sainte-Anne-du-Boccage, de Caraquet à l'occasion de la neuvaine. À leur arrivée, ils ont été accueillis par le père Jean-Yves Molinas qui les a bénis. - Acadie Nouvelle: Vincent Pichard

Ils l’ont fait! Tanya Haché et son fils, Jean-Michel Doiron, sont arrivés au bout de leur périple pédestre, vendredi en début d’après-midi. Partis le mois dernier de Labelle, au nord-ouest de Montréal, ils ont traversé le Québec et longé la côte nord du Nouveau-Brunswick, en marchant, pour rejoindre le sanctuaire Sainte-Anne-du-Bocage, à Caraquet.

C’est le sourire aux lèvres et un lourd sac sur le dos qu’ils ont franchi l’arche d’entrée du site. Arrivée anonyme de deux personnes ordinaires qui viennent d’accomplir une marche hors du commun.

«Je suis fier, extrêmement fier», commentait tout juste après Jean-Michel Doiron.

Sa mère ne l’était pas moins.

«Je me sens bien. Je pourrais continuer jusqu’à Miscou», plaisantait-elle.

Tanya Haché, qui a grandi dans la Péninsule, tenait à terminer leur voyage pendant la neuvaine de la sainte Anne.

«J’en ai fait des neuvaines au cours de mon enfance. J’y allais avec mon père. Il était avec nous en chemin. J’en ai eu la preuve le jour où j’ai trouvé un marteau abandonné dans le gazon. Mon père était charpentier. J’y vois là un signe.»

L’expérience a rapproché la mère et le fils dont les liens étaient déjà très forts. Ensemble, ils ont enchaîné les kilomètres (en moyenne, une quarantaine par jour) et affronté les éléments.

Elle a souffert de la chaleur; lui, ce sont les mouches, la pluie et le froid nocturne qui l’ont le plus dérangé. Cette expédition a renforcé son goût pour l’aventure.

«Prochaine étape, le chemin de Compostelle en courant, avec mon frère et mon amie.»

Tanya Haché reste marquée par les rencontres impromptues qui ont ponctué son parcours.

«On a reçu tellement de bonne énergie de la part de tout le monde.»

Et elle n’est pas la seule à en ressortir revigorée. Pachou, la chienne de Jean-Michel, était aussi du voyage, traînée dans une poussette.

«Elle est sourde et aveugle. Elle a 14 ans et demi. On l’a emmenée avec nous parce qu’elle est tellement vieille que personne ne voulait s’en occuper. Je pensais qu’elle allait mourir en cours de route. C’est tout le contraire.»

Le périple de Tanya Haché et de son fils forge l’admiration.

«Je salue l’acte de foi. Ils ont forcément dû, à un moment donné, être tannés et découragés. Mais ils ont tenu bon, jusqu’au bout. Je trouve ça merveilleux», confie le père Jean-Yves Molinas.

Le curé du sanctuaire a accueilli les marcheurs en les bénissant.