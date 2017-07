Vers un circuit touristique francophone de l’Amérique

Près de 300 délégués du monde municipal francophone et francophile étaient réunis à Québec du 17 au 19 juillet pour discuter tourisme et partenariat.

Le deuxième Rendez-vous du Réseau des villes francophones et francophiles de l’Amérique (RVFFA) a réuni des représentants de villes du Canada, des États-Unis, de Haïti et de Cuba.

Le RVFFA a été fondé par les villes de Moncton, de Québec et de Lafayette. La première grande rencontre avait eu lieu en 2015, aussi à Québec.

Lors de la rencontre des derniers jours, les délégués ont travaillé à établir les bases d’un circuit touristique unissant les régions francophones ou qui ont une histoire liée à francophonie de l’Amérique.

«Ce sera de faire comprendre aux intervenants communautés nord-américaines, et même de l’Ontario et de l’Ouest canadien, l’importance et les avantages de promouvoir l’héritage francophone. Il y des intervenants de tous les secteurs et Québec a permis de tous les réunir. Il y avait des gens de la Lousianne et de plusieurs états américains. La Francophonie canadienne était bien représentée comme la l’Acadie du Nouveau-Brunswick», a expliqué Frédérick Dion, directeur général de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick.

La conseillère à la Ville de Moncton, Paulette Thériault est sortie enthousiasmée du rendez-vous de Québec. L’Acadie en sortira gagnante, selon elle.

«Ce n’est pas simplement de promouvoir le tourisme, mais c’est de promouvoir, dans notre cas l’histoire du peuple acadien. C’est comment trouver les moyens pour attirer les gens dans notre région autour de la culture acadienne. C’est aussi un moyen de se concerter davantage, parce qu’il existe d’autres réseaux acadiens. C’est un moyen de mieux travailler ensemble», a indiqué Mme Thériault.

Les outils pour développer ce grand circuit touristique francophone ne sont pas encore complets. Il reste encore beaucoup de travail à faire d’après la conseillère. Les nouvelles technologies et les médias sociaux seront amenés à contribution entre autres.

«Nous ne sommes pas encore rendus à développer l’outil comme tel parce qu’il faut s’assurer que tout le monde embarque. Il faut déterminer à quoi ressemblera cet outil. Il y a donc encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là», a-t-elle confié.

Le maire de Caraquet, Kevin haché était également de la rencontre de Québec. Il compte rencontrer les autres maires de la Péninsule acadienne afin de discuter de ce futur circuit touristique.

«Les gens maintenant aiment savoir d’où ils viennent. Il y a donc beaucoup de touristes qui viennent pour la culture. Ce serait donc de faire des circuits. Donc, nous les maires de la Péninsule acadienne, nous allons nous rencontrer pour travailler ensemble afin d’établir un circuit», a-t-il avancé.

Prochain arrêt, Moncton!

Les grandes rencontres du RVFFA se tiennent aux deux ans. C’est à Moncton que sera organisé le Rendez-vous 2019, en marge du Congrès mondial acadien.

«Ce qui était notre grande victoire, et nous en sommes très contente, c’est qu’on va recevoir lors du Congrès mondial acadien le réseau, donc toutes les municipalités, que ce soit des villes américaines ou des caraïbes, peu importe, ces gens-là vont visiter et ils vont faire parti de l’événement du congrès», a lancé Mme Thériault.

«C’est majeur. Je crois qu’on ne réalise pas l’ampleur des retombées économiques de ce genre d’événement. On l’a vu ici à Québec, les gens vont partout. Quand on dit 300 délégués, il ne faut pas oublier que presque chaque délégué avait une personne qui l’accompagnait. Ce sont des hôtels et des restaurants», a-t-elle ajouté.

La présidente du comité organisateur du CMA 2019, qui doit se tenir au sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard, est très heureuse de cette annonce.

«Ça fera connaître un coin de l’Acadie que ces gens connaissent un peu moins. Ce sont des francophones de l’Amérique du Nord qui viennent d’un peu partout au Canada, mais aussi des états de la Nouvelle-Angleterre et de la Louisiane. C’est intéressant de faire connaître notre Acadie à ce réseau», a expliqué Mme Thériault.

Le CMA 2019 commencera à l’Île-du-Prince-Édouard le 10 août 2019 où les activités vont de dérouler jusqu’au 15 août au matin. Le 15 août sera célébré à Dieppe au sud-est du Nouveau-Brunswick, région dans laquelle les activités se poursuivront ensuite.