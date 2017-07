Un ado de 13 ans porté disparu à Moncton

La GRC sollicite l’aide du public pour retrouver un adolescent de 13 ans de Moncton porté disparu.

Wade Ruest a été vu pour la dernière fois le 17 juillet 2017, vers 14 h, à Moncton. Sa disparition a été signalée à la GRC le jour même. Personne n’a eu de ses nouvelles depuis, et la police s’inquiète pour lui.

Wade Ruest mesure 5 pi 5 po et pèse 140 livres. Il a les cheveux bruns et les yeux bleus. La dernière fois qu’on l’a vu, il portait un débardeur blanc, un pantalon de sport bleu, une casquette de baseball rouge et des chaussures de sport noires.

Quiconque croit savoir où Wade Ruest se trouve est prié de communiquer avec le Service régional de Codiac au 506-857-2400.