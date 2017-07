Le crabe vert s’installe et bouleverse les écosystèmes

Après avoir vu sa population augmenter de 250% en 2016, de nouvelles données sur le crabe vert indiquent que l’espèce envahissante est toujours aussi populeuse dans les eaux du Sud-Est et de Kent.

Juliette et Adèle LeFrançois-Bélanger, deux soeurs de Grande-Digue, seront les premières à l’admettre: l’eau de la plage derrière leur maison «n’est pas très belle», en raison d’herbes marines, de coquillages et de roches. Les fillettes doivent porter des chaussures afin de protéger leurs pieds quand elles se baignent.

L’été dernier, les élèves de l’école de Grande-Digue ont remarqué des changements dans l’estuaire. La quantité de zostères marines a diminué et un nouveau crustacé s’est installé dans le secteur: le crabe vert.

Juliette et Adèle ont vite découvert que leur nouveau collègue de baignade n’est pas très amical.

«Les crabes sont agressifs. Notre mère a placé son pied près d’un d’eux et il a pincé son soulier. Une fois, on a vu des crabes verts se battre pour leur territoire. Il y en avait un très gros qui se battait contre un plus petit», explique Juliette.

Le «crabe enragé»

L’agressivité du crabe vert, aussi connu comme le «crabe enragé» ou la «coquerelle de mer», est bien documentée. Le ministère des Pêches et des Océans (MPO) affirme qu’il est «l’une des dix espèces les plus indésirables au monde».

Des scientifiques du MPO ont installé des casiers de surveillance dans la région, il y a quelques années. En 2014, à Bouctouche, les scientifiques ont pris 5,9 crabes par casier en moyenne, un chiffre qui a plongé à 2,1, en 2015. En 2016, il a grimpé en flèche, à 14,6. Ce mois-ci, il est de 16,7.

Le crabe vert se tient loin des plages et des fonds marins rocheux et sableux, préférant les estuaires et leurs herbes marines, comme on retrouve dans la cour arrière de Juliette et d’Adèle.

Le crustacé a la capacité de bouleverser un écosystème. À la recherche de nourriture, il creuse dans les sédiments et coupe les racines des plantes. Il détruit ainsi un environnement essentiel à la croissance de plusieurs espèces.

«Beaucoup d’organismes des rivières et de la mer commencent leur vie parmi la zostère marine. Indirectement, le crabe vert peut avoir un grand impact», explique Denise Maillet, de la Dune de Bouctouche.

Le crabe vert se tient loin des plages et des fonds-marins rocheux et sableux. – Archives

Destruction d’un écosystème

L’histoire du parc national Kejmkujik, dans le sud-est de la Nouvelle-Écosse, laisse présager un avenir inquiétant au Nouveau-Brunswick. Le crabe vert a envahi un bassin d’eau du parc néo-écossais bien avant d’arriver au détroit de Northumberland.

En 2010, il avait détruit presque 98% de la zostère marine de l’estuaire Little Port Joli. La disparition des plantes a entraîné une chute de la population de myes, ce qui a produit à son tour une réduction du nombre d’oiseaux migrateurs. Depuis, les administrateurs du parc ont mis sur pied un programme d’éradication du crabe vert, retirant plus de deux millions de crabes.

L’Association du bassin versant de la baie de Shediac mesure la progression du crabe vert dans la région depuis cinq ans. En 2013 et en 2014, les chercheurs ont capturé 209 et 271 crabes, respectivement. En 2015, le nombre de crabes recensés a plongé à 77, avant d’exploser à 928, l’an dernier.

Cette année, des données préliminaires indiquent que la population a baissé légèrement par rapport à 2016, mais qu’elle est encore bien plus élevée que les années précédentes.

«C’est sûr qu’on ne s’en débarrasse pas. Il y en a plus dans le Nord aussi. On en voit plus vers Saint-Louis-de-Kent et Kouchibouguac», mentionne Rémi Donelle, gérant de l’Association du bassin versant de la baie de Shediac.

La santé de la population du crabe vert semble liée à l’épaisseur des glaces dans les baies en hiver. En 2015, le nombre de crabes est tombé en chute libre après un hiver particulièrement rude. L’année suivante, après un hiver plus doux, des records ont été fracassés.

Selon M. Donelle, il est trop tôt pour dire si la population du crabe vert s’est stabilisée, car il y a trop peu de données sur l’espèce dans la région. De tels constats nécessitent une dizaine d’années d’échantillonnage.