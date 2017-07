Les parcs nationaux font le plein de visiteurs

Le parc Kouchibouguac semble avoir plus que jamais la cote auprès des visiteurs avec ses plages, ses terrains de camping et ses nombreux kilomètres de sentiers. - Archives

L’accès gratuit aux différents parcs nationaux cette année dans le cadre du 150e anniversaire de la Confédération canadienne a fait bondir le nombre de visiteurs qui ont littéralement pris d’assaut les différents sites éparpillés à travers le pays.

Cette présence accrue des visiteurs s’est bien fait sentir jusqu’à maintenant au parc national Kouchibouguac et au parc national Fundy, qui sont tous deux gérés par Parc Canada.

Situé sur la côte acadienne, le parc Kouchibouguac semble avoir plus que jamais la cote auprès des visiteurs avec ses plages, ses terrains de camping et ses nombreux kilomètres de sentiers destinés aux randonnées à vélo ou à pied.

«Ça fait déjà plusieurs semaines que l’on remarque une augmentation importante du nombre de visiteurs», explique d’emblée Jérôme Lussier, qui est gestionnaire de l’expérience du visiteur à Parc Canada.

La direction du parc a indiqué à l’Acadie Nouvelle que ses évènements et festivals ont attiré 111% plus de gens en juin par rapport au même mois en 2016.

La participation aux programmes d’interprétation a pour sa part bondi de 63% au cours de la même période.

Les réservations aux terrains de camping – qui sont actuellement bondés – ont pour leur part augmenté dans une proportion de 46% en juin.

«Globalement, les visiteurs d’un jour ont augmenté d’environ 15%, nous sommes donc sur une belle lancée», résume Jérôme Lussier.

La journée nationale des parcs, qui s’est déroulée samedi dernier, a attiré une foule 40% plus nombreuse que l’édition 2016 de l’évènement.

«Depuis juillet, le nombre de visiteurs semble vouloir augmenter chaque jour. On voit des gens d’un peu partout, des gens du Nouveau-Brunswick et du reste du Canada, mais également des visiteurs en provenance de l’Europe», précise le porte-parole du parc Kouchibouguac.

«L’engouement pour Canada 150 et l’entrée gratuite dans les parcs nationaux font en sorte d’encourager les gens à découvrir de nouveaux coins de pays.»

Malgré l’achalandage monstre, les gestionnaires de Parc Canada ignorent pour l’instant si le nombre de visiteurs dans les parcs nationaux en 2017 atteindra des niveaux record.

«C’est difficile à prédire, il y a eu des années fastes où on a dénombré plus de 300 000 visiteurs au parc Kouchibouguac», fait remarquer Jérôme Lussier.

Qualifié par certains de paradis ou encore de secret bien gardé, le parc Kouchibouguac se retrouve désormais bien en vue dans la nouvelle application mobile de Parc Canada, un outil qui peut faciliter grandement la préparation d’un voyage et la recherche d’activités.

Situé sur la rive nord de la baie de Fundy, le parc national Fundy est surtout réputé pour abriter les plus grandes marées du monde.

Premier parc national établi au Nouveau-Brunswick (1948), l’endroit est également reconnu pour ses attractions naturelles comme le Cap Enragé, le sentier Fundy et les rochers Hopewell Rocks.

«Le programme de carte d’entrée Découverte de Canada 150 a une incidence positive sur l’affluence et les réservations d’emplacements de camping. Jusqu’à présent, nous avons constaté une augmentation de 30% des réservations de camping par rapport à la même période l’année dernière», a indiqué Emma Lockhart, porte-parole du parc Fundy.

«Notre saison estivale a été lancée durant la longue fin de semaine de mai et, comme pour les années précédentes, nos terrains de camping étaient pratiquement complets. Dans l’ensemble, en mai, les réservations ont été de 20 % supérieures à celles de l’an dernier», de préciser l’agente de Parc Canada.

Outre ses terrains de camping, chutes d’eau, lacs d’eau douce et la centaine de kilomètres de sentiers de randonnée et de forêt acadienne, le parc Fundy offrira en septembre un programme d’expédition de recensement et de surveillance de la population de saumons atlantiques.