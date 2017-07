Le yoga sur l’eau fait fureur à Shediac [vidéo]

L’Acadie Nouvelle s’est jointe à une dizaine de disciples de SUP yoga lors d’une séance sur la rivière Scoudouc. Apaisante, ludique et exigeante, cette pratique séduit de plus en plus.

L’activité consiste à prendre des poses de yoga tout en flottant sur une planche de SUP (pour Stand Up Paddleboard).

«La planche devient notre tapis de yoga et la nature devient notre studio», explique l’instructrice, Anne-Marie Blinn.

Debout sur la planche, nous remontons la rivière Scoudouc pour trouver un coin à l’abri du vent et de la civilisation. Quelques coups de pagaie plus tard, nous voilà encerclés par les arbres.

Une fois les planches attachées à une ancre, le cours peut commencer. Anne-Marie Blinn invite alors les participantes à relaxer et à s’imprégner des éléments: «Arrêtez de penser et ressentez… Essayer de connecter avec la nature.»

Le groupe enchaîne ensuite les postures, de la plus basique à la complexe: le chien tête en bas, le lotus, la chaise, le triangle et la demi-lune.

Le risque de tomber dans l’eau rend la discipline beaucoup plus exigeante.L’instabilité de la planche apporte une difficulté supplémentaire et les muscles stabilisateurs travaillent dur pour maintenir l’équilibre.

«Le fait d’être sur l’eau apporte un élément différent, souligne Paulette LeBlanc, copropriétaire de Shediac Paddle Shack. Ça fait travailler les muscles du centre du corps. C’est très serein, c’est une atmosphère que tu ne retrouves pas ailleurs.»

Les participantes viennent se vider la tête et détendre leurs muscles. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre Le SUP yoga exige de la souplesse… et une bonne dose d’équilibre! – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

La petite entreprise de Shediac offre des sessions depuis l’été dernier. Elle a investi cette année dans l’achat de dix planches plus larges destinées au SUP yoga. Jusqu’à présent, il s’agit d’un pari gagnant.

«C’est l’évènement qui a le plus de succès cet été, lance Paulette LeBlanc. On a de la difficulté à répondre à la demande!»

«Ça devient de plus en plus populaire ici», confirme Anne-Marie Blinn. Elle retrouve ses élèves deux fois par semaine dans ce petit coin de paradis. Travailler en extérieur est un vrai bonheur, confie-t-elle.

«Il y a une énergie différente, c’est un endroit très calme, paisible et zen.»

Tania Thériault est venue de Moncton pour décrocher du travail et évacuer le stress du quotidien. La sérénité du lieu l’aide à se vider la tête.

«On se sent vraiment zen, dit-elle. On entendait les oiseaux et le son de la rivière. Être dans la nature, ça apporte un bonus.»

Son amie Danie Gallant Daigle a vu son équilibre mis à rude épreuve lors du passage de bateaux près du groupe. Mais le cours se termine toujours avec des vêtements secs et un grand sourire.

«C’était tout un défi avec la planche qui bougeait… La stabilité est très importante!»

Les propriétaires de Shediac Paddle Shack proposent également des séances de méditation sur l’eau. Ils envisagent de se doter de planches supplémentaires à l’avenir.