Hausse du prix du homard: les restaurateurs se serrent la ceinture

Le prix de la viande de homard a presque doublé au cours des deux dernières années, ce qui force les restaurateurs à se serrer la ceinture. Alors que la saison touristique bat son plein, certains éliminent des plats de leur menu tandis que d’autres haussent les prix ou réduisent leur marge de profits.

La décision de McDonald’s de retirer le McHomard de son menu, au début de l’été, n’aura été que la pointe de l’iceberg. À travers le Nouveau-Brunswick, les restaurants s’ajustent à une hausse exceptionnelle du prix du homard.

Louis Léger, copropriétaire de Moncton Fish Market, explique qu’au début de 2015, la viande de homard valait de 22$ à 23$ la livre. Cet été, le prix s’élève à 38$ la livre.

«Ça fait une grosse différence en seulement deux ans et demi. On ne peut plus vendre deux lobster rolls pour 12,99$, parce que la préparation coûte plus cher.»

Le chef Tim Teed, du restaurant de fruits de mer Catch 22, travaille dans le domaine de la restauration depuis 38 ans. Il n’a jamais vu une hausse aussi prononcée du prix du homard.

«Les deux dernières années ont été carrément incroyables. J’ai vu des sauts de prix de 0,50$ ou de 0,75$ la livre, mais ici on parle d’une hausse de 5$ à 6$ la livre dans les deux dernières années.»

«Si ça continue, les restaurants seront forcés de changer leur menu. Les prix vont inévitablement être à la hausse. Nous n’aurons pas le choix d’augmenter les prix ou d’arrêter de vendre du homard. À l’heure actuelle, nous faisons moins de profit, mais nous maintenons notre volume. C’est un équilibre fragile.»

Malgré l’augmentation du coût du crustacé, le restaurant de M. Teed maintient des prix stables en réduisant sa marge de profit sur ses ventes de homard. Sans oublier que le chef est constamment à la recherche d’aubaines sur les marchés.

M. Teed continue toujours à vendre la guédille au homard à 15,99$.

«Ma guédille au homard, je suis presque en train de la donner. Le coût, uniquement pour la viande, est d’environ 9$. Ça, c’est sans compter le pain, les salaires et toutes les autres dépenses. Le coût représente presque 90% du prix de vente.»

M. Teed ajoute que la plupart des restaurants visent des coûts d’aliments de 33% à 38% du prix sur le menu. Cela permet d’être rentable après avoir pris en considération le coût de l’équipement, des installations et des salaires des employés.

Divers facteurs expliquent la hausse du prix du homard. Le taux de change du dollar américain par rapport au huard est favorable aux exportations vers les États-Unis, le plus important marché de homard au monde. De plus, la demande en Asie et en Europe augmente de façon exponentielle.

«C’est une question d’exportations. Les ventes de homard sont en hausse au Japon et en Chine. S’ils paient pour avoir du homard en Asie, il faut qu’on paie nous autres aussi», mentionne M. Léger.

L’offre de homard est également plus bas ce temps-ci de l’année, la pêche au homard dans la zone 23 – qui s’étend de Dalhousie à Pointe-Sapin – s’étant terminée à la fin de juin.

Le homard n’est pas le seul produit qui a connu hausse de prix en 2017.

Le prix du pétoncle a augmenté de 4$ à 5$ la livre au cours des deux dernières années, selon M. Léger. Le prix du crabe des neiges est également à la hausse.