Michael Phelps battu… par un grand requin blanc (vidéo)

Celui qui est considéré comme un des plus grands nageurs de tous les temps – sinon le plus grand – Michael Phelps, a finalement trouvé chaussure à son pied: un grand requin blanc.

Le champion olympique a été battu, dimanche soir, lors d’une course organisée par le réseau de télévision Discovery dans le cadre de son spécial Shark Week. L’émission était intitulée Phelps vs. Shark: Great Gold vs. Great White.

L’Américain n’a toutefois pas nagé en compagnie d’un vrai requin. Il a plutôt fait face à poisson simulé par ordinateur qui se basait sur des données scientifiques au sujet de la vitesse des requins.

Phelps était vêtu d’une combinaison (wetsuit) et équipé d’une nageoire afin d’imiter la puissante queue des requins.

L’olympien a parcouru les 100 mètres en 38 secondes, soit deux secondes de plus que le requin virtuel.

Dimanche, Phelps a indiqué sur les réseaux sociaux qu’il aimerait obtenir sa revanche, mais dans des eaux plus chaudes.

Phelps est le sportif le plus titré et le plus médaillé de l’histoire des Jeux olympiques, avec 28 médailles, dont 23 d’or remportées entre 2004 et 2016.