Noyade sèche: le pire évité de justesse à Caraquet

Scène surréaliste dans un centre commercial de la Péninsule acadienne la semaine dernière: une fillette a manqué s’étouffer sans raison apparente. Il pourrait s’agir d’un cas de noyade sèche, un phénomène peu connu, et qui peut s’avérer mortel.

Jeudi, une mère de famille domiciliée à Caraquet faisait quelques courses, en compagnie de sa plus jeune fille. Sur sa page Facebook, elle raconte comment ses emplettes ont viré au cauchemar.

«J’ai eu pas mal peur. Ma petite Rebecca a tourné bleue comme un Schtroumpf devant moi. Elle était en train de s’étouffer», écrit-elle.

La maman s’alarme. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Après quelques instants de panique, elle lui appuie sur le ventre. La fillette se met à tousser et vomit de l’eau. Sans hésiter, sa mère l’emmène à l’hôpital où elle est traitée en conséquence. Le pire a été évité.

Cette résidante de Caraquet en est persuadée, son enfant a manqué d’être victime d’une noyade sèche.

«Elle était allée à la piscine un peu plus tôt la même journée.»

Se noyer alors qu’on n’est pas dans l’eau, cela paraît impossible. C’est pourtant une réalité. Début juin, au Texas aux États-Unis, un garçon de 4 ans est décédé de cette manière.

Quelques jours auparavant, Francisco Delgago s’était baigné dans une piscine, avec sa famille. De retour chez lui, il a commencé à se sentir mal.

«Il avait des problèmes à l’estomac et la diarrhée. Il vomissait aussi», a raconté le père au site internet d’Eyewitness News.

Son état ne s’est pas amélioré. L’enfant a succombé à un malaise. Il n’a pas pu être ranimé. Les médecins légistes qui ont autopsié le corps ont trouvé des fluides dans les poumons. C’est ce qui l’a tué.

Ainsi se caractérise le phénomène de noyade sèche. Il survient après que l’individu a ingurgité une petite quantité d’eau, par le nez ou par la bouche. Par exemple, après avoir bu la tasse.

Si l’eau s’infiltre dans les poumons, ceux-ci peuvent s’irriter. En réaction, ils produisent des liquides qui bloquent les voies respiratoires et peuvent entraîner l’asphyxie.

«Les médias parlent de noyade sèche. En jargon médical, on dit plutôt noyade tardive. L’expression noyade sèche n’a pas de sens. C’est un type de réponse d’un corps à un facteur irritant. C’est propre à chaque individu. Il n’y a pas de prédispositions particulières. Peut-être les personnes asthmatiques sont-elles plus à risque, et encore», explique le Dr Martin Robichaud.

Le chef de l’urgence à l’hôpital Georges-L.-Dumont, à Moncton, précise que ces situations sont extrêmement rares.

«Elles concernent aussi bien les jeunes que les adultes. À ma connaissance, il n’y en a pas eu au Nouveau-Brunswick. J’ai entendu parler de possibles cas par le bouche-à-oreille, mais rien d’avéré.»

La noyade sèche se démarque par son caractère évolutif. Les symptômes se développent.

«On peut observer un début de fièvre, une grande fatigue, une gêne respiratoire et ça se dégrade d’heure en heure», poursuit le Dr Robichaud.

Au sujet de la fillette de Caraquet, sa mère précise sur le réseau social: «Juste avant, elle était mal patiente et effrontée. Ce qui est très inhabituel pour elle. Elle faisait aussi un début de fièvre.»

Ce qui surprend dans les cas de noyades tardives, c’est la soudaineté de la crise. Il est important de rester attentif à l’apparition et à l’évolution de symptômes anormaux.

«Au moindre doute, il faut appeler le 911 ou emmener la personne souffrante à l’hôpital, recommande le Dr Martin Robichaud. Le traitement variera selon la gravité de la situation. Cela peut mener jusqu’à une hospitalisation au service des soins intensifs avec intubation et placement sous respirateur artificiel.»