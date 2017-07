Proposition pour hausser l’âge légal pour consommer du tabac à 21 ans

La Société canadienne du cancer propose de hausser l’âge légal pour consommer du tabac à 21 ans alors que le Nouveau-Brunswick s’apprête à trancher la question en ce qui concerne le cannabis à usage récréatif.

La Société estime que l’âge légal pour faire usage du cannabis devrait aussi être de 21 ans.

Des représentants de l’organisme comparaîtront devant le Comité spécial de l’Assemblée législative sur le cannabis, mardi, à Saint-Jean.

Le comité formé de huit députés est en tournée dans la province pour recueillir l’avis du public sur l’âge de consommation et sur le modèle de distribution du cannabis en prévision de la légalisation par Ottawa l’an prochain.

Le changement de l’âge légal pour consommer du tabac de 19 ans à 21 ans réduirait la prévalence du tabac et permettrait d’améliorer la santé des citoyens en plus de sauver des vies, affirme la Société canadienne du cancer dans son mémoire à l’attention du comité.

Le document d’une douzaine de pages est cosigné par la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada et par l’Association pulmonaire du Canada.

La Société canadienne du cancer souligne que les jeunes adolescents ont beaucoup moins de chance de connaître quelqu’un âgé de 21 ans qui acceptera de leur fournir du tabac que quelqu’un âgé de 19 ans.

«Retarder l’âge auquel les jeunes expérimentent le tabac pour la première fois peut réduire le risque qu’ils deviennent des consommateurs réguliers», affirme le groupe.

La Société canadienne du cancer plaide pour l’augmentation de l’âge pour consommer du tabac depuis une douzaine d’années, explique Rob Cunningham.

L’analyste principal des politiques de l’organisme note cependant un nouvel élan pour cette proposition en provenance des États-Unis.

Récemment, la Californie, le New Jersey et l’État d’Hawaii ont tous fixé l’âge minimum pour l’usage du tabac à 21 ans. Le Maine et l’Oregon sont en voie de faire de même.

Deux-cent-cinquante municipalités américaines ont déjà haussé l’âge minimum à 21 ans sur leur territoire, dont New York, Boston et Chicago.

«Si les États-Unis peuvent le faire, le Nouveau-Brunswick peut le faire aussi», avance M. Cunningham.

«Je n’ai entendu aucune conclusion chez les États qui l’ont mis à 21 ans comme quoi c’était mieux à 19 ans.»

La Société canadienne du cancer souligne également dans son mémoire que les huit États américains qui ont déjà légalisé le cannabis ont tous établi l’âge minimum de consommation à 21 ans.

Le projet de loi fédéral sur la légalisation du cannabis fixe l’âge minimum à 18 ans. Les provinces peuvent cependant légiférer à la hausse.

Le Groupe de travail interministériel créé par la province pour préparer la légalisation du cannabis propose dans son rapport préliminaire d’établir l’âge minimum à 19 ans «par souci d’harmonisation avec l’âge légal pour l’achat d’alcool et de tabac».

Citant l’exemple américain, la Société canadienne du cancer affirme cependant qu’il «n’existe aucune raison pour laquelle l’âge minimum devrait être le même pour l’alcool, le cannabis et le tabac».

Les États américains qui ont déjà légalisé le cannabis ont décidé d’adopter des règles strictes, quitte à les assouplir par la suite, indique l’organisme.

Après sa visite à Saint-Jean mardi, le comité s’arrêtera à Moncton, à Miramichi et à Fredericton.