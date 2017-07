Aires naturelles: le N.-B. ne protège que 4,7% de son territoire

Le Nouveau-Brunswick possède le deuxième pire bilan au pays en matière d’aires naturelles protégées, selon la Société pour la nature et les parcs du Canada. L’organisme propose de faire de la rivière Restigouche une destination touristique de calibre mondiale afin de remédier à la situation.

Le gouvernement canadien s’est engagé auprès de partenaires internationaux en 2010 à protéger au moins 17% de son territoire avant 2020.

Dans un rapport publié cette semaine, la Société pour la nature et les parcs du Canada constate que le pays n’a atteint que 10,6% d’aires protégées, ce qui le place au dernier rang parmi les pays du G7.

Au pays, le Nouveau-Brunswick arrive à l’avant-dernier rang avec seulement 4,7% de son territoire protégé, «loin derrière la plupart des provinces», affirme la Société.

Les aires protégées sont essentielles à la conservation des espèces sauvages et de la nature en plus de fournir de l’air et de l’eau propres, en plus de séquestrer le carbone.

«Au Nouveau-Brunswick, il n’y a eu aucun progrès sur les objectifs nationaux en matière d’aires protégées», avance la directrice générale de l’organisme au Nouveau-Brunswick, Roberta Clowater.

La province doit préparer un plan «de toute urgence» afin d’atteindre les objectifs de la Convention sur la diversité biologique, prévient la Société.

Afin d’améliorer son bilan, le Nouveau-Brunswick devrait commencer par protéger la partie de la rivière Restigouche qui se trouve sur son territoire, «l’une des rivières les plus majestueuses, mais aussi l’une des plus menacées de l’est du Canada», peut-on lire dans le rapport.

La Restigouche est célèbre notamment pour sa population de saumon atlantique «parmi les plus en santé dans l’est du Canada». Plusieurs espèces sauvages habitent dans les environs de son bassin versant comme l’orignal et l’ours noir.

Moins de 3% de la portion néo-brunswickoise de la rivière est protégé et le développement industriel «décime année après année les forêts et les rivières sauvages de la région», dénonce la Société pour la nature et les parcs.

«Le gouvernement du Nouveau-Brunswick pourrait créer une destination touristique de classe mondiale en pleine nature en créant la Voie navigable sauvage de la Restigouche, un large couloir protégé le long de la rivière, sur les terres de la Couronne» propose Mme Clowater.

«En conservant la nature unique de cette région, des entreprises d’écotourisme prometteuses pourraient promouvoir de manière durable une destination sauvage de qualité pour les touristes», assure-t-elle.

Selon le ministre du Développement de l’énergie et des ressources, Rick Doucet, le gouvernement du Nouveau-Brunswick «appuie» la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies et souhaite «protéger et utiliser nos terres, notre eau et nos ressources biologiques de manière responsable».

M. Doucet affirme que Fredericton est en train de travailler avec Ottawa pour que l’ensemble des territoires protégés dans la province soit considéré dans le calcul de la convention et pas seulement ceux protégés en vertu de la Loi sur les zones naturelles protégées.

«Si tous ces territoires étaient considérés, les terres protégées du Nouveau-Brunswick représenteraient plus du double de ce qu’elles sont maintenant», avance le ministre.

Ces territoires appelés collectivement la «forêt de conservation» incluent les forêts âgées, les zones d’hivernage des cerfs, les zones tampons et les terres humides.