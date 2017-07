Ajournement pour un présumé voleur d’une cargaison de homards

Ghislain Leblanc, 40 ans, de Cap-Bateau, dans la Péninsule acadienne, devait comparaître en cour lundi à Caraquet pour un vol de camion-remorque de l’entreprise Eco Technologie et une cargaison de homards congelés le 1er juillet 2016.

La cause a été ajournée au 22 août afin de permettre à son avocat, Hazen Brien, de prendre connaissance de la preuve.

Le camion a été volé dans le parc industriel de Caraquet pour ensuite être utilisé pour dérober une cargaison de homards évaluée à 1 million $ aux Pêcheries LeBreton, à Grande-Anse.

Ghislain Leblanc était un employé d’Eco Technologie. Il travaillait comme opérateur pour la réalisation de contrats au Canada et au Brésil.

Trois autres accusés dans ce dossier proviennent du Québec.

Ces accusations découlent de l’opération OBLIGER qui a permis aux policiers de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et de la Sûreté du Québec (SQ) de démanteler une organisation criminelle impliquée dans des vols de cargaisons et de véhicules de luxe qui opérait au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick.