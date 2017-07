Une compétition qui fera couler beaucoup de sang

Les pompiers et les policiers du Grand Moncton s’affronteront mercredi dans une compétition amicale qui pourrait faire couler beaucoup de sang.

La Société canadienne du sang tiendra mercredi la 21e collecte annuelle Guns & Hoses (fusil et boyau d’arrosage), une compétition amicale lors de laquelle les pompiers et les gendarmes tentent de récolter le plus de sang possible en donnant de leur temps et de leur liquide écarlate.

L’objectif est d’amasser une centaine de dons, entre 10h et 18h, à la clinique de la société au 500, chemin Mapleton à Moncton. Les gens peuvent se présenter sur place ou planifier leur don en allant au www.sang.ca.

Le caporal Mike Gaudet, du service Codiac de la GRC, participe à cette collecte de sang annuelle depuis dix ans. En 2016, les policiers ont été plus nombreux à donner, selon lui.

«L’année passée, la collecte était au mois décembre. Ç’a donné que les policiers sont sortis en grand nombre. On a su par la suite que les pompiers avaient plusieurs réunions cette journée-là. Plusieurs d’entre eux n’ont pas pu se rendre, mais on va le prendre comme si on avait gagné quand même. Ce n’est pas notre faute qu’ils avaient des réunions la même journée, mais chaque année c’est plutôt serré», a indiqué le policier en rigolant.

Ça pourrait bien être au tour des pompiers de sortir victorieux cette année. Il faut dire que les deux services aiment bien entretenir cette rivalité amicale.

«Les pompiers sont meilleurs parce que notre travail, c’est d’aider les gens. On aime toujours dire que nous sommes meilleurs, mais la GRC est bonne aussi», a lancé le chef pompier adjoint, Don McCabe avec un grand sourire.

La compétition entre les pompiers et les policiers n’est qu’une façon d’attirer plus de gens à faire don de leur sang. La Société canadienne du sang à Moncton récolte normalement de 35 à 40 dons par jour. Lors de cette collecte spéciale, une centaine de donneurs peuvent entrer dans la clinique.

Policiers et pompiers sont très conscients des besoins de sang de la population.

«Chaque semaine, les pompiers doivent se rendre sur les lieux d’accidents automobiles. En fait, au moment où on se parle, des pompiers répondent à un appel d’une personne qui s’est coupé gravement dans sa cour. On ne sait pas comment, ça peut être une tondeuse ou un morceau de verre, mais la personne perd beaucoup de sang. C’est un autre exemple d’une situation où une personne aura besoin d’une transfusion sanguine. Nos intervenants réalisent ça quand ils sont sur le terrain, que ce soit la GRC ou les pompiers, nous voyons les mêmes choses», a précisé M. McCabe.

Le chef pompier adjoint assure que faire don de son sang est très simple et prend peu de temps.

«On vous pose quelques questions médicales. On vous demande ensuite quel bras vous préférez gauche ou droit. Ils insèrent une aiguille et ça prend environ 12 minutes pour donner le sang. Ensuite, vous pouvez vous asseoir pour 15 minutes et profiter d’un biscuit et d’un verre d’eau. À votre sortie, vous pouvez vous sentir bien parce que vous avez aidé quelqu’un», a-t-il conclu.

La Société canadienne du sang estime avoir besoin de 155 000 dons d’ici la fête du Travail en septembre. Tous les groupes sanguins sont recherchés, mais plus particulièrement le O négatif puisqu’il s’agit du seul groupe compatible avec tous les autres.

«Nous avons maintenant 3,9 jours de sang O. négatif en réserve, mais pour répondre à la demande des hôpitaux, nous devons en avoir de cinq à huit jours de sang et de produits sanguins en réserve», a expliqué Mark Donnison, vice-président aux relations avec les donneurs, par communiqué.