Évaluations foncières truquées: des ajustements de 219 millions $

Selon Frédérick Dion, «les municipalités vont subir une baisse de la valeur des propriétés et donc de leurs revenus. Or, la province prend seule les décisions pour régler ce problème». - Archives

La plupart des propriétaires ayant demandé une révision de leur dossier dans la foulée du scandale des évaluations foncières truquées voient la valeur de leurs propriétés revue à la baisse. Jusqu’à présent, les diminutions accordées par Service Nouveau-Brunswick s’élèvent à 219 millions $.

Depuis plusieurs mois, le gouvernement Gallant subit les contrecoups du scandale des factures truquées.

Contacté par l’Acadie Nouvelle, Service Nouveau-Brunswick affirme que toutes les évaluations affectées par la formule arbitraire ont été corrigées.

Cependant, l’organisme public continue de s’occuper des 17 500 requêtes de révision d’évaluation reçues depuis mars. C’est presque deux fois plus que l’année précédente.

Seuls 7350 dossiers ont été traités pour le moment. L’immense majorité des propriétaires ont obtenu gain de cause: 6147 cas se sont soldés par une révision à la baisse.

Selon des données obtenues par la CBC, cela représente une diminution totale de 219 millions $.

Plus de 1100 propriétaires concernés se trouvent à Saint-Jean, où les évaluations ont été réduites de plus de 38,1 millions de dollars. Pour l’instant, la province a revu à la baisse les évaluations de 678 propriétés à Fredericton, soit 22,3 millions $.

300 propriétaires de Moncton ont vu la valeur de leur maison chuter de 12,6 millions $ et 280 propriétaires sont concernés à Dieppe par des réductions de 8,2 millions$.

Plus que quelques jours

Les propriétaires ayant des doutes quant à l’équité de leur évaluation auront jusqu’à la semaine prochaine pour demander qu’une révision soit faite.

Habituellement, cette requête doit être déposée dans les 30 jours suivant l’avis d’évaluation. À la suite du scandale, Service Nouveau-Brunswick a prolongé la date limite jusqu’au 1er août.

Cependant, rien n’assure que la décision penchera en leur faveur et la facture pourrait s’alléger ou s’alourdir.

S’ils ne sont pas satisfaits de la décision, les propriétaires peuvent ensuite faire appel auprès de la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme.

En raison du nombre élevé de dossiers à traiter, certains pourraient devoir attendre jusqu’à l’an prochain pour que leur demande soit traitée. L’agence gouvernementale prévoit que le processus de traitement des demandes de révision se poursuivra jusqu’à la fin de l’année ou au début de 2018.

La CBC a révélé en avril que des fonctionnaires de Service NB ont eu recours à une fausse formule de calcul pour faire gonfler artificiellement la facture d’impôts fonciers de certains propriétaires.

Celles-ci ont été calculées à l’aide d’une nouvelle méthode aérienne d’évaluation: la pictométrie. Certaines maisons se sont vues attribuer une valeur en hausse de plus de 10%.

Afin de justifier ces augmentations, des évaluateurs ont alors truqué les évaluations en inventant des rénovations fictives pour près de 2400 résidences.

L’information a été confirmée par le gouvernement qui a indiqué son intention de confier les évaluations foncières à un nouvel organisme indépendant.

La vérificatrice générale du Nouveau-Brunswick, Kim MacPherson, a décidé de faire la lumière sur le scandale. Son examen indépendant portera sur le système d’évaluation foncière et sur les erreurs dans les calculs effectués de 2011 à 2017.

Elle entend présenter les résultats de son enquête à l’Assemblée législative en novembre.

Le 21 juin, Fredericton a annoncé le gel des évaluations foncières pour 2018, expliquant que les recommandations arriveront trop tard pour que les changements puissent être appliqués l’an prochain.

Les municipalités veulent avoir voix au chapitre

La province collecte chaque année environ 1 milliard $ en impôt foncier avant d’en retourner une partie aux municipalités. Pour ces dernières, le gel signifie une perte importante de revenus.

L’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB) réclame des compensations, estimant que la décision entraînera un manque à gagner de 14,2 millions $ à travers la province en 2018.

«La province a simplement pelleté son problème dans la cour des municipalités», lance Frédérick Dion, le directeur général de l’AFMNB.

L’association souhaite avoir son mot à dire sur la création de la nouvelle entité qui sera chargée des évaluations. Elle demande que la province se dote d’un outil plus fiable et plus transparent.

«Il y a du ménage à faire pour rétablir la confiance du public, insiste M, Dion. Il faut que les municipalités soient à la table et sachent ce qu’il se passe. Pour l’instant, nous n’avons vu aucun échéancier et les municipalités n’ont jamais été invitées à la discussion.»