Qui pêchera le plus gros bar rayé?

La pêche au bar rayé est tellement populaire dans la Péninsule acadienne qu’un festival mettant cette activité à l’honneur sera célébré pour une deuxième année consécutive à Sainte-Marie-Saint-Raphaël, sur l’île Lamèque.

L’événement se déroulera du 27 au 30 juillet dans la municipalité.

Depuis ce printemps, les amateurs de pêche des quatre coins de la Péninsule acadienne et du Nouveau-Brunswick pratiquent leur activité préférée dans les eaux du golfe Saint-Laurent et les cours d’eau qui se déversent dans la mer.

Cette année, Pêches et Océans Canada a assoupli ses règles concernant la pêche récréative au bar rayé dans le sud du golfe du Saint-Laurent. La saison a été lancé le 15 avril et se terminera le 31 octobre. Du 15 avril au 14 juin et du 1er septembre au 31 octobre, la limite est d’un poisson par jour. Du 15 juin au 31 août, les gens ont droit de pêcher deux bars par jour. La longueur doit se situer entre 50 cm et 65 cm.

Gaston Guignard, de Sainte-Marie-Saint-Raphaël, connaît la plupart des règlements par coeur. Il s’adonne à la pêche au bar rayé quelques fois par semaine pour le plaisir. Il ne les consomme pas, il relâche toujours ses prises à la suite de leur capture.

Il éprouve cependant une grande satisfaction lorsqu’un poisson mord à l’hameçon.

«C’est un poisson combatif. Ce n’est pas comme un petit éperlan, mettons. Quand t’en as une, ça halle pas mal!», lance-t-il.

Tournoi de pêche au bar rayé

Ce week-end, près de 200 participants sont attendus au tournoi de pêche au bar rayé, organisé dans le cadre du festival, dit Mélanie Mercier, présidente du comité organisateur. Les participants seront répartis en deux catégories: moins de 16 ans et 16 ans et plus.

«Ç’a vraiment bien été l’an dernier. Il y avait 170 inscriptions. Les gens ont vraiment aimé ça», dit-elle.

L’événement a été lancé en 2016 pour profiter de la popularité de la pêche au bar rayé dans la région.

«Beaucoup de gens voulaient en savoir plus. On voulait permettre aux gens de découvrir cette pêche. C’est une belle activité qui se pratique autant seul qu’en famille ou en couple.»

Plusieurs autres activités sont prévues, dont la soirée country du 28 juillet qui met en vedette Rhéal LeBlanc et La Trappe. Une soirée rock avec Stephen LeBlanc et un hommage au groupe Guns N’ Roses sera organisée le lendemain. Un spectacle avec Maxime McGraw et ses invités aura lieu dimanche à 19h à l’intérieur de l’église de Saint-Raphaël.

Quant à Mélanie Mercier, même si elle est impliquée à fond dans l’organisation de l’événement, elle n’a jamais vraiment pêché le bar rayé. Elle compte s’y adonner pour la première fois au cours des prochains jours.

Elle connaît quand même bien la vie sur la mer. Elle pêche le homard depuis 5 ans.

«Ce n’est pas toujours facile, mais j’adore ça!»

Plus de renseignements sont disponibles sur Facebook: Festival du bar rayé Ste-Marie-St-Raphaël.