Un jeune entrepreneur poursuivi par la CSR-PA à Grande-Anse

Daniel Landry a commencé son activité de déneigement, d’ensablement et de transport de terre à Grande-Anse, au printemps 2016. Un an plus tard, le voici poursuivi par la Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne (CSR-PA), pour des questions de non-conformité aux règlements municipaux. La première comparution en Cour provinciale de Caraquet s’est déroulée mardi matin.

La CSR-PA agit au nom du village. Elle impose au jeune entrepreneur de rendre la clôture grillagée de son garage opaque et de déplacer l’entrée du site. Actuellement, celle-ci est située rue Esna. La commission la voudrait sur l’axe perpendiculaire, rue Simon.

Ces demandes satisferaient les voisins proches du garage, bâti à l’arrière de l’hôtel de ville de Grande-Anse. Ils se plaignent du bruit provoqué par les allers et venues des camions. Surtout en hiver où, pour mener les opérations de déneigement, l’activité commence aux environs de 4h du matin.

Daniel Landry se dit conscient des désagréments occasionnés. Il assure chercher des solutions à l’amiable.

«Je peux comprendre que c’est irritant. J’ai demandé à mes gars de faire attention. Concernant la sonnerie stridente signalant une marche arrière, je me suis renseigné auprès de Travail sécuritaire NB. Elle est obligatoire par la loi. S’il arrive quoi que ce soit, c’est moi qui suis responsable.»

Aux yeux de l’entrepreneur, les mesures réclamées par la CSR n’ont «pas de bon sens». Il est prêt à se montrer conciliant sur les questions liées à la clôture.

«J’ai fait faire un devis, ça me coûterait de 25 000$ à 30 000$. Mais ça pourrait causer des problèmes de sécurité aux conducteurs. Si la clôture est opaque, leur visibilité pour sortir est réduite.»

Le transfert de l’entrée lui pose plus de difficultés.

«Pour la mettre 200 mètres plus loin, la facture s’élève à plus de 100 000$. Pourquoi si cher? Parce qu’il faut que je déplace tout mon système d’épuration et mes fosses septiques.»

La mairie aurait aimé régler ce différend ailleurs que dans un palais de justice.

«C’est désolant, commente Réginald Boudreau, le maire. On espère que la procédure aboutira rapidement et qu’on trouvera une solution d’ici Noël.»

Les contrats de déneigement des villages de Bertrand et de Grande-Anse sont attribués à Daniel Landry. Celui de Grande-Anse court pendant un an encore.

«Cette situation pourrait remettre en cause son renouvellement, avoue Réginald Boudreau. C’est un jeune qu’on était prêt à aider. Mais avec son attitude, on n’ose plus faire affaire avec lui.»

Savoir qu’il pourrait perdre un contrat d’importance fait frémir Daniel Landry.

«Je l’ai entendu dire ici et là. Ça me ferait un sérieux tort. Je pourrais être obligé de mettre la clé sous la porte. C’est déplorable d’avoir autant de difficulté. Je me retrouve face à un conseil municipal qui travaille contre moi. J’ai tout mis sur la ligne pour mon entreprise.»

Ce dossier sera évoqué une deuxième fois en cour, le 22 août.