Restigouche: un homme de 24 ans est porté disparu

La GRC sollicite l’aide du public pour retrouver un homme âgé de 24 ans porté disparu.

Keith McGraw a été vu pour la dernière fois à Campbellton lundi, vers 14h15. Personne ne l’a revu ou n’a eu de ses nouvelles depuis. Sa famille s’inquiète pour lui.

Keith McGraw mesure 5 pi 7 po et pèse environ 180 livres. Il a les cheveux bruns. La dernière fois qu’on l’a vu, il portait un manteau de marque Under Armour avec un logo rouge, une casquette de baseball noire et un jean bleu. Il est possible qu’il ait été en chemin pour la région de Moncton.

Quiconque croit savoir où se trouve Keith McGraw est prié de communiquer avec le Détachement de Campbellton, dans le District du Nord-Est de la GRC, au 789-6000.