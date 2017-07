Julien Bourque fait partie de la quarantaine de pompiers néo-brunswickois envoyés en renfort en Colombie-Britannique. Les derniers jours ont été éprouvants pour le jeune homme de Rogersville.

Julien Bourque était du groupe de 22 pompiers envoyé en mission à l’extérieur de la province le 10 juillet. De retour au Nouveau-Brunswick depuis mardi soir, il profite d’un repos bien mérité.

Son équipe a été déployée en première ligne à Little Fort, au nord-est de Vancouver.

«On faisait environ 14 heures de travail, raconte l’étudiant de Rogersville. Ça a été assez difficile physiquement. C’était une région très montagneuse, on était plus haut que le Mont Carleton et il fallait monter des buttes à pic. À la fin de la journée, on était pas mal fatigués!»

Leur tâche consistait principalement à creuser une zone sans combustible ou une «ligne de coupe-feu» pour tenter de ralentir l’incendie en attendant le soutien des hélicoptères et des bombardiers à eau.

Leur objectif prioritaire était d’empêcher que les flammes ne se rapprochent de l’autoroute située dans le secteur. Le temps sec et chaud ne leur facilitait pas la tâche.

«C’était pas mal plus sec que par ici. L’humidité était proche de 6% et la température atteignait 38°C.»

C’est la quatrième année que Julien Bourque a été envoyé combattre les feux dans d’autres provinces.

«Je suis allé en Colombie-Britannique il y a deux ans, en Nouvelle-Écosse, en Saskatchewan et en Alberta, dit-il. C’est vraiment une bonne cause. C’est bon de voir la réaction des gens, on se sent important, on sent qu’on fait une différence. Certains ont perdu leur maison ou ont été évacués.»

Un deuxième groupe de 20 soldats du feu a quitté le Nouveau-Brunswick la semaine dernière et se trouve toujours sur place.

Selon les autorités provinciales, 152 feux de forêt continuent de brûler en Colombie-Britannique. L’état d’urgence a été déclaré et plus de 4000 pompiers et personnel de soutien ont été déployés sur le terrain.

Les gigantesques feux de forêt ont forcé l’évacuation de près de 46 000 personnes et ont rasé plus de 3500 kilomètres carrés de territoire. La province a dépensé 122 millions de dollars pour éteindre les incendies jusqu’à présent.

Le Nouveau-Brunswick est membre du Centre interservices des feux de forêt du Canada, qui aide à coordonner une aide mutuelle entre les provinces L’an dernier, la province a envoyé 77 pompiers pour donner un coup de main en Alberta et en Nouvelle-Écosse.