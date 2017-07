Faute de main d’oeuvre, une entreprise de Clair embauche 35 Belges

Une cinquantaine de personnes ont assisté mardi soir à la session d'information portant sur l'arrivée de travailleurs belge qui était organisée par l'entreprise Sunnymel et la Chambre de commerce Haut-Madawaska. - Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

Faute de main-d’oeuvre disponible dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, l’entreprise de transformation Sunnymel a dû se résoudre à se tourner vers l’Europe afin de pourvoir différents postes qui étaient disponibles à son abattoir de Clair, dans la Communauté rurale du Haut-Madawaska.

Dans le cadre d’une session d’information tenue mardi soir à Clair, l’entreprise a annoncé que 35 travailleurs originaires de la Belgique s’ajouteront à ses effectifs. Ils fouleront sous peu le sol néo-brunswickois.

En ajoutant les membres des familles de ces travailleurs – surtout en provenance de la capitale Bruxelles -, ce sont environ 60 personnes qui vont s’installer dans la Communauté rurale du Haut-Madawaska.

Devant une cinquantaine de citoyens qui étaient réunis au complexe multifonctionnel afin d’en savoir un peu plus sur l’arrivée imminente de ces futurs travailleurs, Sunnymel a annoncé que les premiers nouveaux arrivants seront dans la province dès la mi-août.

L’établissement au Madawaska de ces travailleurs se fera progressivement jusqu’en octobre, a également laissé savoir l’entreprise.

Pas moins de 187 demandes d’emploi ont été reçues par Sunnymel, qui avait publicisé ces emplois disponibles dans 21 différents pays.

«La meilleure réponse est venue de la Belgique. En entrevue, ces gens ont souvent indiqué rechercher le calme, la tranquillité et les espaces verts», a expliqué Steven Fecteau, le directeur des ressources humaines de l’entreprise.

M. Fecteau a procédé à l’embauche des travailleurs lors d’un bref séjour en Belgique au début de mai, en compagnie de représentants du gouvernement provincial et du Centre de ressources pour nouveaux arrivants au Nord-Ouest.

Sunnymel affirme ne pas avoir eu le choix de se tourner vers des travailleurs étrangers afin de pourvoir différents postes vacants à ses installations de Clair.

L’entreprise assure qu’elle favorise le recrutement de travailleurs du Madawaska dans le cadre de ses processus d’embauche.

«Le manque de main-d’oeuvre, l’exode des jeunes, le vieillissement de la population, le faible taux de chômage et l’environnement de travail dans l’industrie agroalimentaire sont des obstacles au recrutement de travailleurs», soutient Steven Fecteau.

De l’avis du Centre de ressources pour nouveaux arrivants au Nord-Ouest, l’arrivée de ces travailleurs sera des plus bénéfiques pour la Communauté rurale du Haut-Madawaska.

«Il y a une baisse et un vieillissement de la population dans les communautés rurales. Avec l’ajout de ces travailleurs âgés de 25-30 ans, l’on verra une augmentation de la population et de la vie dans les écoles», a illustré Eric Thibodeau, coordonnateur de l’organisme d’accueil.

Toujours selon l’organisme, les besoins de ces nouveaux arrivants sont différents à bien des égards de ceux des réfugiés.

«On parle ici d’immigration économique et de gens qui peuvent répondre à leurs besoins, contrairement à des réfugiés qui arrivent au pays sans le sou, sans rien», explique Eric Thibodeau.

«Dans ce cas, ce n’est pas de l’argent et des meubles dont il est question. Le secret du succès réside dans l’accueil de la communauté, ces gens-là doivent se sentir chez eux et non pas en visite.»