La GRC croit que l’adolescent disparu de Tracadie est aidé par quelqu’un

Le District du Nord-Est de la GRC publie une autre photo d’un adolescent de 14 ans porté disparu en espérant qu’elle permettra de le retrouver.

Levi Doiron a été vu pour la dernière fois le 21 juillet 2017, 00:15, à Rivière-du-Portage. Personne ne l’a revu depuis et la police s’inquiète pour lui.

Levi Doiron mesure 5 pi 8 po et pèse 160 livres. Il a les yeux bruns et les cheveux brun foncé. La dernière fois qu’on l’a vu, il portait un chandail à capuchon noir et un jean.

Les enquêteurs ont fait le suivi de plusieurs renseignements pour tenter de le retrouver, mais ils n’y sont pas encore parvenus.

La police croit qu’au moins une personne aiderait Levi Doiron.

Quiconque croit savoir où Levi Doiron se trouve est prié de communiquer avec le Détachement de Tracadie, dans le District du Nord-Est de la GRC, au 393-3000.