Légalisation de la marijuana: débat autour du modèle de distribution

La marijuana à usage récréatif devrait-elle être vendue par des dispensaires privés, les pharmacies ou une société de la Couronne? Les députés du comité spécial sur le cannabis étaient de passage à Moncton mercredi pour entendre les avis sur la question.

Daniel Légère, président du Syndicat canadien de la fonction publique du Nouveau-Brunswick, s’est prononcé en faveur d’un mode de distribution entièrement public.

«Si le cannabis à usage récréatif était vendu par des dispensaires privés, les propriétaires risquent de donner la priorité aux profits plus qu’aux préoccupations en matière de santé publique. Avec la vente en pharmacie, nous courrons le risque de brouiller la distinction entre la consommation récréative et l’usage médicinal du cannabis.»

M. Légère ajoute qu’une société de la Couronne affiliée à Alcool NB serait mieux positionnée pour faire appliquer la réglementation à venir.

«Les employés d’Alcool NB ont la formation nécessaire pour s’assurer que les clients remplissent les conditions d’âge minimal. Ils sont aussi bien entraînés à repérer les clients ayant des facultés affaiblies.»

Ray Gracewood, directeur commercial d’Organigram, se dit favorable à la création d’une nouvelle société de la Couronne.

«Il y a beaucoup d’expertise du côté d’Alcool NB en termes de gestion de l’approvisionnement, de logistique ou de design de magasin. Nous pensons que ce serait un très bon partenariat pour le lancement.»

Le producteur de marijuana entend embaucher 130 employés supplémentaires d’ici 2019 et faire passer sa production annuelle de 16 000 kg à 26 000 kg, de 2017 à 2018.

«Nous devons croître très rapidement, mais à 11 mois de la légalisation, nous n’avons pas encore toutes les indications sur le type de produits qui seront autorisés.»

Ray Gracewood estime qu’Organigram profiterait d’un monopole de distribution public. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Pour le moment, l’entreprise de Moncton vend le cannabis directement aux consommateurs disposant d’une prescription en envoyant le produit par la poste. Ray Gracewood souhaite que ce système soit étendu à la marijuana récréative. Cela permettrait de mieux servir les clients des régions rurales et de freiner le marché clandestin qui prospère sur internet, avance-t-il.

Par la suite, d’autres intervenants ont défendu un modèle de distribution aux mains du secteur privé. C’est la voie dans laquelle s’est engagé l’État du Colorado qui compte plus de 450 magasins licenciés.

«Si nous permettons un marché privé domestique, il y aura plus d’innovation et de croissance. C’est ce qui s’est passé lorsque le gouvernement a donné plus de libertés aux producteurs de bière artisanale», croit Peter Gray, un entrepreneur de la région.

«Ça va coûter des dizaines de millions à la province pour bâtir ces points de vente, pourquoi investir dans une industrie qui existe déjà? Il faut donner de la légitimité aux dispensaires. Le gouvernement pourrait générer des dizaines de milliers de dollars en droits de licences.»

Andrew Simpson est propriétaire de Green Shield, un dispensaire de marijuana médicinale de Moncton. En vertu de la réglementation actuelle, le point de vente est illégal, mais les ventes progressent depuis qu’il a ouvert ses portes il y a un an.

Si le doute plane sur l’avenir de son établissement, Andrew Simpson espère un assouplissement des règles afin de pouvoir continuer ses opérations en toute légalité.

«Je ne suis pas un partisan de grandes entreprises qui auraient tout le contrôle. Je verrais bien la vente se faire dans les dispensaires ou même dans les micro-brasseries… tant que c’est contrôlé. Par contre, je pense que la marijuana médicinale devrait être vendue par une entité différente parce que ce sont des clientèles très différentes.»