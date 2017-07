Pêche: autre plaidoyer pour le port obligatoire du gilet de sauvetage [vidéo]

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada a publié son rapport, mercredi, sur l’accident de juin 2016 qui a coûté la vie à deux pêcheurs au large du quai Millerbrook, à Salmon Beach, près de Bathurst.

Les événements remontent au 16 juin 2016. À seulement 240 mètres de la côte de Salmon Beach, l’équipage s’affairait à remonter des casiers de homard quand des filins se sont entremêlés avec de l’équipement d’un autre pêcheur.

«Alors que tous les membres d’équipage travaillaient sur cette partie du bateau pour remonter le casier et démêler le filin, deux vagues se sont brisées sur le pont, ce qui a entraîné une accumulation de plus d’un pied d’eau dans le bateau», a expliqué Marc-André Poisson, directeur des enquêtes maritimes du BST.

«Immédiatement après que le capitaine ait donné l’ordre de libérer le filin, une autre vague s’est brisée sur le côté du bateau et l’embarcation a chaviré. Les trois membres de l’équipage ont été projetés dans l’eau froide. Il ne portait ni gilet de sauvetage ni VFI. Un membre de l’équipage a toutefois réussi à grimper sur la coque du bateau chaviré. Dans le noir, criant à l’aide, il a attendu jusqu’à ce qu’un autre bateau passe à proximité. Il a été le seul survivant.»

L’enquête du BST a déterminé que l’équipage du bateau de pêche ne portait pas de gilet de sauvetage aux moments des événements. Pourtant la noyade est la principale cause de décès dans le secteur de la pêche au pays.

«Ce type de tragédie se produit trop souvent dans le secteur de la pêche commerciale canadienne et cause la mort de 10 pêcheurs, en moyenne, chaque année. Il est vrai que le métier de pêcheur et difficile, mais, au Canada, presque tous les autres secteurs sont régis par une réglementation provinciale en matière de santé et sécurité au travail qui permet d’atténuer les risques et qui préconise un milieu de travail sain et sécuritaire. Cependant, la pêche commerciale n’est pas toujours visée par cette réglementation, cette situation doit changer», a précisé M. Poisson.

Or, La Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick n’exige pas que les pêcheurs commerciaux portent un vêtement de flottaison individuel (VFI), contrairement au Québec par exemple.

Le bateau qui a fait naufrage. – Archives

Le BST émet donc la même recommandation qu’il formule depuis 1999, c’est-à-dire d’exiger le port de VFI par les pêcheurs commerciaux pour aider à la réduire le nombre de pertes de vie attribuable aux chutes par-dessus bord.

Afin de justifier sa recommandation, le BST cite en exemple un événement qui remonte à septembre 2015 qui s’est déroulé en Colombie-Britannique. Lors d’une sortie de pêche, un chalutier a coulé. Un seul des quatre membres de l’équipage a survécu. Il était aussi le seul à porter un gilet de sauvetage.

Le BST a fait la même recommandation et le gouvernement de la Colombie-Britannique a agi en modifiant sa loi pour exiger des pêcheurs commerciaux qu’ils portent un VFI lorsqu’ils sont sur le pont.

Le BST espère maintenant que le Nouveau-Brunswick collaborera aussi, comme l’a fait la Colombie-Britannique.

«Dans certaines régions du pays, notamment au Québec, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse et en Colombie-Britannique, cette collaboration existe déjà. Espérons que le Nouveau-Brunswick fera bientôt partie de ce groupe et qu’il travaillera en collaboration avec les intervenants du secteur de la pêche et Transport Canada pour trouver des méthodes d’exploitation plus sécuritaire», a avancé M. Poisson.

La loi fédérale exige le port d’un gilet de sauvetage pour la navigation, mais elle ne s’applique pas à l’industrie de la pêche commerciale. Cette responsabilité revient aux provinces et la loi est loin d’être uniforme partout au pays.

Le BST a donné 90 jours au gouvernement de Brian Gallant pour répondre au rapport et à ses recommandations. Le BST n’a cependant qu’un pouvoir d’enquête. Il peut émettre des recommandations, mais n’est pas habilité à attribuer ni à déterminer les responsabilités civiles ou pénales.

Le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail à ce sujet, Donald Arseneault, a mandaté son personnel d’étudier le rapport du BST.

– Plus de détails à suivre