Cocagne met le paquet pour son 250e anniversaire

La communauté de Cocagne met le paquet afin de célébrer son 250e anniversaire en grand le week-end du 4 au 6 août, lors de son festival annuel, les Cocagneries. Plus de 600 billets ont déjà été vendus pour le grand spectacle du samedi soir, qui comprend entre autres Reveil, Bruce Daigrepont et Daniel Léger.

Alors que le Canada célèbre le 150e anniversaire de sa constitution, cette année, la paroisse de Cocagne fête le 250e de sa fondation.

Depuis le début de l’année, des groupes de bénévoles organisent des activités mensuelles afin de souligner l’anniversaire de la communauté de 2650 habitants. Les citoyens ont répondu à l’appel, remplissant les salles communautaires pour les soupers, les spectacles, un thé d’autrefois, un 5 à 7 et même un pow-wow d’amitié micmac-acadien.

«À Cocagne, même si on est une petite communauté, on a toujours aimé faire des choses grandioses pour se distinguer. Cocagne est encore plus vieux que le Canada. On s’est dit que ce n’est pas vrai que si le Canada va fêter pendant toute l’année pour 150, on va fêter nous aussi pour notre 250e», affirme la bénévole dévouée Yvette Richard.

Les dirigeants des célébrations s’attendent à un week-end bien spécial, du 4 au 6 août, lors des Cocagneries de 2017. Ils ont mis les bouchées doubles afin de préparer une programmation spéciale pour souligner le 250e anniversaire.

Rhéal Gallant, membre de la Société historique de Cocagne. – Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron Le maire de Cocagne, Jean-Hébert. – Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron

Les festivités comprennent notamment un feu de joie, des spectacles musicaux, une course à pied, des kiosques et des jeux gonflables. La pleine programmation est disponible sur Internet (cocagne.ca/250ieme-anniversaire).

Cocagne a une riche histoire d’organisation d’événements majeurs. Mme Richard a souligné les régates internationales qui ont eu lieu à Cocagne jusqu’à la fin des années 1990.

«On a eu les régates internationales pendant 26 ans. On était seulement une paroisse et on était capable d’organiser des régates internationales. De tels événements avaient lieu au Québec et aux États-Unis, dans des villes de centaines de milliers ou de millions d’habitants.»

En 1767, Cocagne est devenu la première communauté acadienne du Nouveau-Brunswick, explique Rhéal Gallant, membre du comité de la Société culturelle de Cocagne. La Déportation et la guerre de Sept Ans étaient à peine terminées, qu’un groupe de quatre familles, soit des ancêtres des Goguen, des Arsenault, des Bourque et des Hébert, a obtenu les terres des autorités à Halifax.

«Ils sont venus ici tous les quatre avec leur famille et 250 ans plus tard, on est là, à cause d’eux. Quand ils sont arrivés, c’était difficile au début parce qu’il n’y avait rien. Il y avait des arbres de 40 pieds de haut. Ç’a aura été des années difficiles avant qu’ils aient bâti des maisons et qu’ils s’installent comme il faut.»

Les organisateurs du 250e de Cocagne ont donné tout un spectacle, mardi matin, lors de la conférence de presse du dévoilement de la programmation des Cocagneries. Une vingtaine de bénévoles et de représentants de comités ont assisté à la réunion en portant des costumes traditionnels acadiens et l’artiste de la région Daniel Léger a offert une prestation de la (chanson thème du 250e anniversaire de Cocagne).