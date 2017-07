Grande-Anse: spiritueux et fruits de mer à l’honneur

Les alcools produits par la Distillerie Fils du Roy seront mis à l’honneur lors du Festival des spiritueux et fruits de mer de Grande-Anse, proposé jusqu’à dimanche. - Gracieuseté

Un nouveau festival d’été voit le jour cette fin de semaine dans la Péninsule. Il a lieu dans le village de Grande-Anse. Il met les spiritueux et les fruits de mer à l’honneur.

Grand amateur de spiritueux et de fruits de mer, Sébastien Roy, le copropriétaire de la Distillerie Fils du Roy à Petit-Paquetville, avoue son plaisir à déguster une huître fraîche agrémentée d’une goutte (pas plus!) de gin ou de pastis blanc.

«Ça rehausse le goût de l’huître et lui donne des saveurs uniques en arrière-goût.»

Il y a peu, associer spiritueux et fruits de mer surprenait Réginald Boudreau, le maire de Grande-Anse.

«Je pensais cela incompatible. Je me disais qu’une gorgée de spiritueux étoufferait la bouchée de fruits de mer. J’ai découvert le mélange homard-cognac et c’est surprenant.»

D’une discussion entre les deux hommes est née l’idée de créer un festival consacré à ces deux produits de la gastronomie, privilégiés par les fins gourmets. Celui-ci s’ouvre ce vendredi et durera jusqu’à dimanche.

Il se décline en trois soirées, de 19h à 22h, organisées dans le jardin arrière du Musée des cultures fondatrices, à Grande-Anse. Le maire s’empresse de préciser: «Il faut conseiller aux femmes de ne pas porter des talons hauts. Elles risquent de ne pas être à leur aise.»

Chaque soirée est animée par un mixologue et placée sous un thème. Vendredi, le brandy et le cognac seront célébrés; le samedi, ce sera le whisky et le scotch; le festival s’achèvera avec du rhum.

Un billet d’entrée donne droit à 20 dégustations d’alcools et à des bouchées de fruits de mer, cuisinées comme il se doit, en quantité illimitée.

«Nous avons sélectionné une cinquantaine de spiritueux pour ce festival. Il y a ceux de ma distillerie et ceux d’autres producteurs du Nouveau-Brunswick. Nous avons aussi choisi des alcools de tradition irlandaise et écossaise pour coïncider avec le Musée des cultures fondatrices», indique Sébastien Roy.

Les fruits de mer (homard et crabe) sont généreusement fournis par les commanditaires.

«Il y en a pour 5000$», souligne Réginald Boudreau.

Les huîtres, elles, sont aussi données par un producteur de la baie de Caraquet. Les organisateurs de ce nouveau rendez-vous ne savent pas à quoi s’attendre côté achalandage. Ils espèrent attirer la foule des grands jours.

À l’occasion du Festival des spiritueux et fruits de mer de Grande-Anse, proposé jusqu’à dimanche, la Distillerie Fils du Roy présentera en avant-première sa cuvée d’Eau d’août de l’été 2017. Ce spiritueux de malt coloré au sirop d’érable est produit en quantité limitée. – Gracieuseté

«Il y a un public pour notre festival. Nous en sommes persuadés. Nous misons sur les touristes et sur les locaux. Les spiritueux et les fruits de mer sont appréciés dans notre région», est convaincu l’élu de Grande-Anse.

Réginald Boudreau, Sébastien Roy et leur bande souhaitent étoffer l’offre touristique en été dans la Péninsule.

«Pour notre village, c’est tout bénéfique. Ça le dynamise. Nous ne cherchons pas à entrer en concurrence avec d’autres festivals et activités. Nous voulons être complémentaires de ce qui existe déjà. Nous proposons une expérience culinaire.»

Les billets pour ce festival sont en vente via le réseau Billetterie Accès ou au Musée des cultures fondatrices de Grande-Anse. Possibilité d’acheter son droit d’entrée à la porte. Tarif: 50$ par soirée ou formule pour la fin de semaine à 100$. Une partie des bénéfices sera reversée au musée.