Mieux éduqués, mais moins bien payés

Les jeunes adultes du Canada atlantique sont plus éduqués et sont plus nombreux à occuper un emploi que la génération précédente. Ils sont cependant moins bien rémunérés qu’ailleurs au pays.

Selon la plus récente analyse du Conseil économique des provinces de l’Atlantique, 72% des jeunes de 25 à 29 ans de la région possèdent un diplôme d’études postsecondaires. En 1990, ils étaient plutôt 50 % à posséder le même type de diplôme.

Au Nouveau-Brunswick, la proportion des jeunes adultes avec un diplôme d’études postsecondaires (71,3%) se trouve légèrement en dessous de la moyenne nationale (72,8%).

«En ce qui concerne le niveau de scolarité, les jeunes de l’Atlantique se comparent favorablement avec le reste du Canada», affirme l’analyste principal des politiques du Conseil économique, Fred Bergman.

En Atlantique, seulement 3,8% des jeunes de 25 à 29 ans n’ont pas de diplôme d’études secondaires comparativement à 5,6% au pays.

Les jeunes adultes du Canada atlantique gagnent en moyenne 20,49$ l’heure. Ajusté en fonction de l’inflation, c’est 20% de plus qu’en l’an 2000. Leur rémunération horaire est cependant plus faible que celles des travailleurs du même âge ailleurs au pays qui empochent en moyenne 23,55$ l’heure.

Au Nouveau-Brunswick, le salaire horaire moyen des jeunes adultes est de 20,47$ l’heure, presque à parité avec la moyenne régionale. C’est à Terre-Neuve-et-Labrador que les 25 à 29 ans sont le mieux payés en Atlantique avec une moyenne de 23,31$ l’heure.