Néguac: le développement du parc industriel prend son envol

Il a fallu plus de temps que prévu pour y arriver, mais le développement du parc industriel de Néguac semble enfin prendre son envol.

Une entreprise s’y est installée au cours des derniers mois. D’autres souhaitent s’y établir, indique Georges Savoie, maire de Néguac.

Pour permettre à la municipalité d’accommoder de nouvelles entreprises, les gouvernements provincial et fédéral ont offert une subvention de 132 759$ chacun. L’argent sert à développer un terrain de neuf acres dans le parc industriel, en aménageant un chemin d’accès, un système d’aqueduc et un système d’évacuation des eaux usées.

Patrice Finnigan, député fédéral de Miramichi-Grand Lake et Lisa Harris, députée provinciale de Baie-de-Miramichi-Néguac, se sont rendus à Néguac jeudi après-midi pour en faire l’annonce.

La participation financière de la municipalité s’élève à 88 505$.

«On a fait l’achat du terrain il y a plusieurs années, mais il n’y a pas vraiment eu de développement. L’année dernière, on a eu une demande et en quelques semaines, il y avait deux autres entreprises qui voulaient avoir des terrains. Deux autres terrains ont été vendus et un autre entrepreneur a démontré de l’intérêt», dit Georges Savoie.

Les premières démarches de développement du parc industriel de Néguac remontent à 2004. La municipalité a fait l’acquisition d’environ 75 acres de terres situés sur la rue Rousselle.