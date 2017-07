Les pompiers maîtrisent le brasier et sauvent les deux chats

Les pompiers ont rapidement maîtrisé un incendie qui s’est déclaré dans un garage détaché d’une maison de la rue Autumn Terrace, jeudi, à Moncton.

Le Service d’incendie de Moncton a reçu l’appel peu avant midi. Vingt pompiers en plus de plusieurs policiers et ambulanciers sont rapidement arrivés sur les lieux.

«Lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, le garage était engouffré par les flammes et le feu commençait à s’étendre à la maison. Au moment où nous nous apprêtions à attaquer le feu, l’incendie a fait fondre des fils électriques et causé des courts-circuits. Nous avons alors changé notre tactique et nous avons commencé à attaquer le feu de l’autre côté de la maison», a expliqué Don McCabe, chef adjoint du service d’incendie.

Énergie NB a rapidement coupé le courant du 75, Autumn Terrace afin de permettre au pompier de maîtriser le brasier et sauver les deux chats des propriétaires.

«Nous avons d’abord adopté une approche défensive, en raison du garage et ensuite une approche offensive sur la maison. Nous avons trouvé un premier chat et 20 minutes plus tard, nous avons trouvé le deuxième chat à l’intérieur au moment où nous effectuons les recherches primaires et secondaires», a précisé le pompier.

Personne n’a été blessé et peu de dommages ont été causés à la maison. Cependant, le garage et une remorque qui était garée à proximité sont des pertes totales.

«Il n’y avait personne dans la maison lorsque nous sommes arrivés. Le feu est maintenant éteint et y a des dommages liés à l’eau ainsi qu’à la fumée dans la maison, mais ils ne sont pas importants. Le garage est une perte totale», a indiqué M. McCabe.

Une maison voisine a aussi subi des dommages à son revêtement, mais rien de sérieux.

Le service d’incendie mènera une enquête afin de déterminer la cause du brasier.