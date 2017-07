Une autre traverse arc-en-ciel vandalisée

La traverse arc-en-ciel de Rogersville, peinte plus tôt ce mois-ci pour célébrer la diversité sexuelle, a été vandalisée. On la voit lors de sa production dans cette photo publiée sur la page Facebook du Village de Rogersville. - Photo contribution

La traverse multicolore de Rogersville, peinte au début juillet pour célébrer la diversité sexuelle, a été vandalisée. La mairesse de cette communauté ne se laisse pas abattre et y voit un signe qu’il reste encore du chemin à faire pour sensibiliser la population.

Après Woodstock, qui a vu l’une de ses traverses endommagées à l’aide de peinture blanche il y a quelques jours, c’est au tour de celle de Rogersville d’être la cible de vandales.

Le passage piéton aux couleurs du drapeau de la fierté LGBTQ+, peint en plein coeur du village par la Municipalité il y a moins d’un mois, a été récemment été endommagé à coups de traces de pneus.

«Je pense que ce sont (des actes commis par) quelques individus qui sont ignorants et qui n’ont aucun respect. Ce n’est certainement pas la majorité de la communauté», affirme la mairesse de Rogerville, Pierrette Robichaud, en entrevue téléphonique.

Elle explique qu’elle et ses collègues ont voulu lancer un message clair en refaisant une beauté à cette traverse pour piétons; tous et toutes, peu importe leur genre ou leur orientation sexuelle, sont les bienvenus dans leur village.

L’expérience, tentée en réponse à un défi aux villes et villages de la région par Cap-Pelé, à permis de sensibiliser certaines personnes et de tendre la main à d’autres, dit-elle.

«Moi, j’avais mon petit fils de 12 ans avec moi cette journée-là. Je lui ai expliqué ce qu’on faisait et pourquoi on le faisait. Puis lors des jours suivants, des parents sont venus me voir. Une mère m’a embrassé et m’a dit “merci beaucoup, si ça avait été fait 25 ans passés, peut-être que mon enfant serait resté à Rogersville.”»

Malgré tout, si l’on se fie aux traces de pneus qui ont été laissées récemment, certaines personnes ne voient vraisemblablement pas d’un bon oeil ce geste d’ouverture envers la communauté LGBTQ+.

«Le fait qu’il y a eu du vandalisme nous lance aussi un message; on a encore du travail à faire. On a encore du travail à faire pour sensibiliser la population et j’espère que ça amener les gens à réfléchir», dit Pierrette Robichaud.

Elle rapporte que les membres du conseil municipal de Rogersville ont longuement discuté de ce qu’ils allaient faire en réponse à ces actes de vandalisme.

Ils ont évalué la possibilité de repeindre le passage piétonnier immédiatement, mais ont décidé de faire preuve de patience pour l’instant. Ils craignent que s’ils le repeignent immédiatement, les vandales et la municipalité finissent par se renvoyer la balle pendant des mois.

«Je ne dis pas que l’on ne va pas la repeindre dans les prochaines semaines. Mais on veut laisser les esprits se calmer, on se dit qu’on ne va pas se mettre à peindre une traverse de piétons 25 fois dans un été.»

La mairesse n’en est cependant pas restée là. Des jeunes de Rogersville lui ont suggéré de réagir en expliquant davantage à la population ce que signifient les couleurs du drapeau LGBTQ+. Leur idée n’est pas tombée dans l’idée d’un sourd.

«Hier soir, à notre soirée du P’tit frolic, qu’on a chaque mercredi soir, j’ai pris le micro et j’ai parlé à la communauté. Je leur ai dit pourquoi on l’avait fait (le passage arc-en-ciel), je leur ai expliqué ce que les couleurs voulaient dire. Puis les gens étaient très très réceptifs. Quand je suis descendue de l’estrade, j’ai eu des félicitations. Ça a bien été.»