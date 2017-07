Des bornes à recharge rapide mises en service à Edmundston

Des bornes de recharge rapide pour voitures électriques et hybrides ont été mises en service au Edmundston Truck Stop, près du Casino Grey Rock.

Ces nouvelles bornes se joignent à un réseau d’une dizaine d’emplacements le long de l’autoroute transcanadienne.

Le gouvernement provincial a l’intention d’ajouter au moins cinq autres stations d’ici quelques mois, question de les rendre accessibles chaque 65 km et visible à partir de la route et, si possible, près de restaurants et de magasins.

L’installation inclut une borne à recharge de niveau 3 (400 volts) qui permet à un véhicule complètement électrique de recharger en 30 minutes environ 80 % de ses batteries. La seconde borne est standard, soit de niveau 2 (240 volts) utilisé par les véhicules électriques et hybrides. Il s’agit de la première borne à recharge rapide dans cette région. À noter qu’il faut être membre du réseau pour recharger.