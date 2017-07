La paroisse de Saint-Basile célèbre ses 225 ans

Une grande fête paroissiale a été organisée entre 14 h et 20 h vendredi dans le cadre du 225e anniversaire de la paroisse de Saint-Basile.

Activités multiples pour tous les membres de la famille et de la communauté tant sur le terrain du presbytère, qu’au nouveau Parc du Berceau qu’au site marial du quartier Saint-Basile.

Les organisateurs y avaient mis les bouchées doubles pour bien préparer une programmation spéciale, diversifiée et adaptée aux participants de toutes les générations du berceau du Madawaska. Pour souligner l’occasion, on y avait prévu musique, animation, cantine, bingo style d’antan, tirages, jeux, pique nique familial, commémoration de l’odyssée acadienne, levée du drapeau, messe d’action de grâce et dégustations de thé bouilli et de galettes à la mélasse.

Toute la population a été invitée à ce rendez-vous et même d’y apporter son lunch et ses chaises. La communauté de Saint-Basile et environnante a bien répondu à l’invitation pour une deuxième année consécutive, question de bien célébrer cette fois l’événement marquant que constitue le 225e anniversaire de leur paroisse alors que le Canada souligne le 150e anniversaire de sa constitution.

Mais le rendez-vous n’aurait pas été complet sans se faire servir une bonne ploye (photo), mets typiquement brayon, en présence du député fédéral de Madawaska-Restigouche, René Arseneault, présent aux festivités.