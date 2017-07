Travaux d’excavation à Edmundston-Nord

Le détour exigé pour une période de quatre semaines sur le chemin Olivier-Boucher à Edmundston-Nord permet l’exécution de travaux d’excavation depuis le lundi 24 juillet.

On y installe de la tuyauterie plus grosse servant d’égoûts pluviaux mieux adaptés au débit d’eau lors de pluies diluviennes qui se retrouvaient plus souvent qu’autrement dans le sous-sol de plusieurs maisons du secteur.

Automobilistes et camionneurs doivent donc prévoir des détours et un ralentissement de la circulation, puisque le chemin Olivier-Boucher est fermé dans les deux sens, entre la rue Victoria et l’avenue Mgr-Dionne. Toutefois, les résidences situées à proximité des travaux sont accessibles en tout temps.

Les camions lourds doivent emprunter un détour via le chemin Rivière-Madawaska, le chemin Saint-Joseph et le chemin Couturier. Tous ces détours sont indiqués par de la signalisation prévues à cet effet.