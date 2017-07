Les cadets de Dieppe iront en France en mémoire des soldats canadiens

Pour être sélectionnés, les jeunes Cadets de Dieppe ont dû faire preuve de volonté, de leadership et de dévouement. - Gracieuseté

Le Corps des cadets de l’armée 3006 de Dieppe participera le mois prochain aux commémorations du 75e anniversaire du Raid sur Dieppe, en Normandie.

Sept cadets, deux officiers et six vétérans seront du voyage, du 16 au 26 août. Le groupe visitera notamment le cimetière militaire canadien de Dieppe, et les monuments commémoratifs de la ville normande.

Ils revêtiront leur uniforme lors des cérémonies du 19 août au Square du Canada à Dieppe et du 20 août au Mémorial de Pourville. Une visite du Mémorial national du Canada à Vimy est également au programme.

Au matin du 19 août 1942, près de 5000 Canadiens sont partis du Royaume-Uni pour prendre part au Raid sur Dieppe, occupée par l’armée allemande.

Le secteur, constitué de hautes falaises, s’avère imprenable et le bilan de l’opération est catastrophique. Sur les 4963 Canadiens qui ont embarqué, seuls 2210 sont revenus en Angleterre, et bon nombre d’entre eux étaient blessés. 1946 hommes ont été faits prisonniers et 916 ont donné leur vie.

Le capitaine Larry Comeau est impatient à l’idée de fouler le même sol que ces héros canadiens.

«Certaines expériences vont être émotionnelles, surtout quand ils vont rencontrer des citoyens qui ont vécu la guerre. J’ai eu la chance de rencontrer des survivants qui m’ont touché profondément, c’est une expérience dont ils vont se souvenir pour le reste de leur vie», commente-t-il.

Leur périple les mènera sur différentes plages du Débarquement de Normandie et au Centre Juno Beach, lieu de mémoire et centre culturel dédié aux 45 000 Canadiens qui ont perdu la vie pendant la Seconde Guerre mondiale.

Leur découverte de la France se terminera par la visite de Paris, du château de Versailles, du musée du Louvre et de la tour Eiffel. Larry Comeau espère que ses protégés reviendront imprégnés de l’histoire et de la culture française.

«C’est important pour nous que les jeunes aient une plus grande appréciation des sacrifices de nos vétérans pour protéger les libertés que nous avons aujourd’hui», ajoute-t-il.

Joshua Bastarache, âgé de 18 ans, s’attend à un voyage mémorable.

«Je suis fier de pouvoir représenter Dieppe, le Nouveau-Brunswick et le Canada», dit-il.

Depuis six ans, il participe aux diverses activités du corps des Cadets: camps d’été, visites, fanfare, course d’orientation, cours de tir à la carabine et de biathlon.

«Ça te donne de bonnes valeurs, estime Josua. Tu apprends à te débrouiller, tu rencontres du monde et tu te prépares à devenir adulte.»

Les cadets qui participeront au voyage ont été sélectionnés pour leur mérite et pour leur implication. Ils ont pris part à diverses collectes de fonds et ils ont amassé près de 20 000$.