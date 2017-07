Incendie majeur à Miscou: les évacués devront patienter quelques jours

Un feu de forêt majeur sur l’île Miscou a entraîné l’évacuation d’une vingtaine de maisons dans la région de la pointe Wilson, samedi, en fin d’après-midi. Les services d’urgence étaient toujours sur place dimanche pour combattre les flammes et les résidants pourraient devoir attendre quelques jours avant de rentrer chez eux.

La cause du brasier n’est pas encore connue. Le point d’origine serait situé dans un champ de la région. Dimanche vers midi, une cinquantaine de pompiers et agents du ministère des Ressources naturelles se sont mobilisés pour maîtriser l’incendie qui touche une superficie d’environ 80 hectares. Le chemin Wilson Point pourrait être fermé à la circulation pendant quelques jours.

Des avions-citernes du ministère des Ressources naturelles ont aussi été envoyés pour donner un coup de main aux pompiers de la brigade de Miscou et celles des communautés environnantes.

«On sait où ç’a commencé, mais une enquête est toujours en cours afin de déterminer la cause», explique Roland Roy, garde forestier chez le ministère des Ressources naturelles.

Même si la cause précise demeure inconnue, le temps sec des derniers jours a accéléré la propagation des flammes, ajoute M.Roy.

«La météo est un facteur important. Ça nous cause plus de difficultés.»

Pour l’instant, aucune maison n’a été endommagée et personne n’a été blessé.

«Ç’a passé près par exemple. Les brigades locales ont fait du très beau travail.»

Steve Beaudin et Madeline Gowland figurent parmi les évacués de la pointe Wilson.

Lorsque les premiers signes de fumée ont été repérés, Steve Beaudin a tenté de prendre les choses en main, mais il est rapidement devenu évident que l’incendie n’était plus maîtrisable.

«J’ai combattu les flammes pendant environ une heure et demie avec un boyau d’arrosage, mais à un moment donné, c’était devenu hors de contrôle. Éventuellement, les pompiers et les avions-citernes sont arrivés et ils nous ont demandé d’évacuer vers 18h. Au départ, on nous avait dit quelques heures, mais à minuit, nous ne pouvions toujours pas y retourner et nous avons dû dormir chez des amis.»

Hedwige Wilson habite à la pointe Wilson depuis 66 ans. Elle salue le travail des pompiers locaux qui sont intervenus rapidement pour venir en aide à la population locale.

«Il n’y a pas de maison qui a brûlé, alors on peut se consoler. Ce n’est pas encore terminé, mais les pompiers font du bon travail.»

Les derniers mois ont été particulièrement difficiles à Miscou. À la fin mai, un incendie majeur a complètement ravagé l’usine Miscou Fish Product. L’entreprise comptait une centaine d’employés et l’usine venait d’ouvrir ses portes après d’importants travaux de rénovation.

«Ça n’a pas été une année facile, mais il y a eu beaucoup d’entraide sur l’île. On l’a vu encore avec l’évacuation des gens de la pointe Wilson», observe Johnny Stewart, président du DSL de Miscou.

Autre incendie à Tracadie

Un feu de forêt de moindre envergure a aussi été signalé dans la région de l’ancien camp militaire de Tracadie. Les pompiers du service d’incendie de Tracadie et des équipes du ministère des Ressources naturelles ont réussi à maîtriser la situation. L’incendie a touché une superficie d’environ trois acres.

Le garde forestier Roland Roy rappelle qu’une interdiction de faire des feux à ciel ouvert est en vigueur dans l’ensemble de la province.

«Il faudrait un peu de pluie et la population doit demeurer aux aguets.»