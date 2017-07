Légalisation de la marijuana: quel devrait être l’âge légal pour fumer?

Le Comité spécial de l’Assemblée législative sur le cannabis a terminé sa tournée de consultation publique lors d’une dernière journée d’audiences, vendredi, à Fredericton. Le groupe de députés doit notamment aider le gouvernement à déterminer l’âge minimum pour consommer du cannabis avant le 1er juillet 2018. Voici l’opinion de quelques intervenants sur la question.

Association des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick

«Nous soutenons la recommandation de fixer l’âge minimum à 19 ans, comme pour les lois sur l’alcool et le tabac. C’est l’âge de la majorité au Nouveau-Brunswick, ce qui veut dire que les personnes de 19 ans et plus sont capables de prendre des décisions éclairées au sujet de leur propre santé et des risques acceptables. Nous sommes d’avis qu’il est préférable que les jeunes se procurent du cannabis auprès d’une source réglementée pour assurer la qualité du produit.» – Miguel LeBlanc, directeur général.

Association de la santé publique du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard

«Nous recommandons que l’âge minimum de 19 ans soit le même à travers le pays dans une perspective de réduction des dommages. Nous savons que les jeunes consomment déjà du cannabis. S’ils le font, nous espérons qu’ils vont consommer le produit le plus sécuritaire sur le marché légal.» – Emily Leaman, membre du CA

Société médicale du Nouveau-Brunswick

«Des recherches bien établies démontrent qu’il y a une corrélation entre la marijuana et la dépendance, l’aggravation de la toxicomanie, les déficiences cognitives, les troubles psychiatriques, et les déficits d’attentions. Il a été prouvé qu’elle nuit considérablement au développement du cerveau chez les personnes de moins de 25 ans.» – Dre Lynn Murphy-Kaulbeck.

Défenseur des enfants, de la jeunesse et des aînés

«Environ 25 % de ceux qui sont arrêtés pour un crime en lien avec la marijuana ont de 15 ans à 19 ans. Il faut tenir compte de cette réalité. Peu importe l’âge minimum choisi, l’aspect le plus important est d’éviter d’avoir recours au système pénal contre les (jeunes) consommateurs de marijuana.» – Norman Bossé

Groupe de travail provincial interministériel sur la légalisation du cannabis

«Dans une optique de santé et de sécurité publiques et par souci d’harmonisation avec l’âge légal pour l’achat d’alcool et de tabac, le Groupe de travail recommande de fixer à 19 ans l’âge légal pour l’achat et la consommation de cannabis ou Nouveau-Brunswick. C’est aussi l’âge de la majorité dans la province.»

Société canadienne du cancer

«La Société canadienne du cancer recommande au Nouveau-Brunswick de fixer l’âge minimum pour la consommation du cannabis et du tabac à 21 ans. L’âge minimum de 21 ans au lieu de 19 réduirait l’utilisation du cannabis et du tabac par les jeunes. Les huit États américains qui ont légalisé le cannabis ont un âge minimum de 21 ans, y compris le Maine. Lorsque l’âge minimum est de 19 ans, un jeune de 17 ou 18 ans est beaucoup plus susceptible d’avoir un frère, une soeur ou un ami qui peut lui procurer (du tabac ou du cannabis) que lorsque l’âge est de 21 ans.»

Institut national du cannabis pour la santé et l’éducation

«En Colombie-Britannique, la majorité de l’opinion publique semble être fixé sur 19 ans. À mon avis, 19 ans est plus pratique parce que c’est l’âge minimum pour consommer de l’alcool. Je ne pense pas qu’il peut y avoir une différence entre les deux approches. Ça ne fonctionnerait pas s’il y a un âge minimum pour la marijuana et un autre pour l’alcool. J’encourage la province à adopter l’âge de 19 ans.» – Wally Oppal, conseiller.

Parti progressiste-conservateur

«Les opinions sont très différentes. Ça dépend à qui vous parlez. Je soutiens l’âge minimum de 21 ans. Je sais que ça ne sera pas 25 ans. Il y a des étudiants du secondaire qui ont 19 ans, mais il n’y a pas beaucoup d’élèves de 21 ans. Les travailleurs sociaux et les responsables de la santé publique m’ont déçu énormément dans leur recommandation à 19 ans. L’âge minimum est 21 ans partout en Amérique du Nord.» – Ross Wetmore, député, membre du comité

Parti libéral

«Je dirais qu’une légère majorité (des participants aux audiences du comité) penchait en faveur de l’âge minimum à 19 ans et en deuxième lieu c’était 21 ans. Nous avons très peu entendu 18 ans ou 25 ans.» – Benoit Bourque, député, président du comité

Le Comité sur le cannabis doit présenter le compte rendu de sa tournée de consultation publique au gouvernement au plus tard le 1er septembre. Le groupe de travail interministériel sur la légalisation du cannabis doit également présenter un nouveau rapport au gouvernement. Fredericton décidera par la suite de l’âge minimum légal pour consommer le cannabis.

Le gouvernement provincial doit également décider comment le cannabis sera distribué et vendu aux consommateurs.