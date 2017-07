Le maire de Tracadie propose de sabrer les dépenses

«Il faut voir à quel point on peut presser le citron pour pouvoir dire qu’on a tout mis sur la table pour faire face aux défis avant d’augmenter les taxes. L’exercice doit se faire comme ça d’abord», estime le maire de Tracadie, Denis Losier. - Archives

Même si le budget pour l’année 2018 à Tracadie ne sera pas encore adopté avant plusieurs mois, Denis Losier, le maire de cette municipalité de 16 000 habitants, propose déjà de sortir la tronçonneuse afin de redresser une situation financière précaire. Le conseil aura à prendre des décisions «difficiles» au cours des prochains mois, annonce-t-il.

Le gel des évaluations foncières annoncé par le gouvernement provincial en juin va notamment occasionner des pertes de 600 000$, regrette Denis Losier.

«Avec le gel des évaluations foncières, nous allons vivre une situation particulière au niveau de nos revenus. Les évaluations foncières sont directement liées aux revenus des municipalités qui comptent sur la croissance de la valeur de leur assiette fiscale pour répondre à la hausse de leurs dépenses.»

La municipalité pourrait envisager une hausse de taxes afin de combler ce manque à gagner, mais la population a fait savoir qu’elle s’oppose à une augmentation du taux d’imposition, dit le maire. Le conseil municipal doit donc procéder à des compressions budgétaires.

«L’exercice est simple. S’il y a moins de revenus, il faut sabrer les dépenses et couper dans le gras.»

Parmi les coupes envisagées figurent une réduction du nombre de commissions qui gèrent les affaires environnementales, la vie active et la culture de la municipalité. Le budget combiné de ces organismes était d’environ 700 000$ en 2016. Le maire songe aussi à réduire le nombre de postes et d’éliminer certains avantages sociaux offerts aux employés.

Tracadie a besoin de ces revenus supplémentaires afin de régler des situations «urgentes». Des travaux de réfection de routes sont nécessaires dans certains secteurs de la municipalité. La municipalité doit aussi faire l’achat de camions pour le déblaiement de la neige et la réparation de trous dans l’asphalte. Le coût total de ces projets est évalué à environ un million $.

De plus, la municipalité est toujours aux prises avec une lourde facture de 500 000$ à la suite de la crise du verglas.

Plus tôt cet hiver, un budget d’environ 12,3 millions$ a été adopté par le conseil municipal pour l’année 2017-2018. En comparaison, le dernier budget de l’ancienne ville de Tracadie-Sheila s’est chiffré à environ 8 millions $ pour 4900 habitants.

Le taux dans le quartier urbain de Tracadie-Sheila a été maintenu à 1,39$ par 100$, mais 21 autres taux ont été adoptés pour les secteurs ruraux. Ils varient de 0,69$ à 0,85$ par 100$ d’évaluation, selon la région.

«Notre budget n’est pas à la hauteur des défis actuels. La source principale de revenus d’une municipalité provient des taxes. Si quelqu’un veut s’installer dans un endroit pour faire des économies, il ne peut pas s’attendre à recevoir tous les services et économiser en même temps. La Municipalité régionale de Tracadie a un manque à gagner. On veut avoir une BMW, mais on a seulement les moyens de s’acheter une Toyota Tercel.»

Malgré tout, le maire Losier ne semble pas entièrement écarter la possibilité d’une hausse de taxes. Il souhaite cependant pouvoir démontrer à la population que plusieurs options ont été mises sur la table avant d’y procéder.