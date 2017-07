Nouveau-Brunswick: les risques de feux de forêt augmentent

Les autorités ont haussé d’un cran la surveillance des forêts néo-brunswickoises qui sont plus que jamais susceptibles d’être ravagées par des incendies.

Dimanche après-midi, le ministère du Développement de l’énergie et des ressources a étendu à l’ensemble de la province l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert.

Le ministère a toutefois tenu à préciser que cette mesure ne s’applique pas aux terrains de camping de la province qui sont habituellement dotés d’installations sécuritaires pouvant prévenir les incendies.

Environnement Canada et MétéoMédia prévoient du temps sec et chaud et peu de précipitation d’ici jeudi, ce qui pourrait compliquer la situation.

Dimanche, des pompiers et des agents du ministère du Développement de l’énergie et des ressources combattaient toujours un incendie de forêt qui s’est déclaré la veille sur l’île Miscou.

Des feux de brousse ont également éclaté dimanche dans la région de Miramichi et de la base militaire de Gagetown.

Les autorités ont également indiqué avoir éteint des feux qui se sont déclarés au cours de la fin de semaine dans les régions de Gibson Falls et de Russels Gulch.

Cinq autres secteurs de la province faisaient l’objet d’une étroite surveillance et de patrouilles dimanche, soit les secteurs de Bear Landing, de Gravel Pit Fire, de North Brook, de Gaytons et de McAdam Lake.

Les régions voisines du Nouveau-Brunswick, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie sont considérées comme des secteurs où les risques d’incendie sont très élevés, a par ailleurs laissé savoir la Société de protection des forêts contre le feu.

L’indice de feux de forêt varie énormément d’un secteur à l’autre du Nouveau-Brunswick, s’établissant de bas à Pointe-Lepreau à extrême dans certaines autres régions.

La saison des feux de forêt s’étend généralement de la fin du mois d’avril jusqu’à la fin octobre.

«Les personnes qui remarquent un feu de forêt doivent immédiatement composer le 911 et fournir le plus d’informations possible, par exemple l’emplacement exact et la taille du feu. Ces informations seront importantes pour les brigades d’incendie et les agents du ministère du Développement de l’énergie et des ressources qui se rendront sur place», a expliqué Roger Collet, qui est garde forestier de l’Unité de prévention contre la lutte des feux de forêt.