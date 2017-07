La 39e Foire brayonne compte bien faire le plein de visiteur

Les organisateurs et les festivaliers peuvent enfin cesser de compter les secondes restantes avant l’ouverture officielle de la 39e Foire brayonne, l’évènement débarque en ville.

Du 2 au 6 août, la ville d’Edmundston vibrera au rythme de la Foire brayonne, considérée depuis belle lurette comme l’un des plus grands festivals francophones à se dérouler à l’est de la ville de Québec.

Plusieurs dizaines de milliers de visiteurs sont encore attendues cette année dans le cadre de l’évènement qui se déroulera principalement à Place de l’Artisan.

Durant cinq jours, musiciens et artisans envahiront la place qui sera animée du matin jusqu’à la tombée de la nuit.

Des travailleurs et des bénévoles d’Edmundston s’affairent depuis quelques jours à faire l’installation des kiosques, des scènes, des clôtures et de tout ce qui se retrouvera sur le site du festival.

– Collaboration spéciale: Digiphoto

Les organisateurs misent beaucoup sur le traditionnel et incontournable Party du parking et sur le spectacle La bombe brayonne afin de faire le plein de visiteurs.

Ce spectacle de clôture des festivités, qui aura lieu dimanche soir au stade Turgeon, réunira à lui seul plus d’une trentaine d’artistes qui se succèderont sur scène durant près de quatre heures.

Mélissa Bédard et Danny Boudreau figurent parmi les artistes qui ont répondu à l’invitation de Jason Guerette et de François Soucie, les concepteurs du spectacle.

«C’est un spectacle coup de cœur conçu par les Brayons et pour les Brayons. Ce sera notre fête ce soir-là», affirme sans hésiter Hélène St-Cyr Levesque, la présidente de la 39e Foire brayonne.

Les organisateurs ne veulent surtout pas que l’évènement s’écarte de son mandat: célébrer l’identité culturelle brayonne et la république du Madawaska.

Les festivités débuteront mercredi à 10h, avec l’ouverture du village pour enfants qui offrira des activités animées et des jeux gonflables.

La cérémonie d’ouverture se tiendra sur le coup de 19h30 à Place de l’Artisan avec le lancement du concours Bébé de la Foire.

L’évènement sera suivi de spectacles hommage à Bryan Adams et au groupe Bon Jovi.

Le groupe The Vinyls prendra la relève sur la scène musicale jeudi soir.

Vendredi, toute l’attention sera portée sur le Party du parking alors que les DJ animeront le stationnement du centre-ville de 22h à 2h du matin.

Les activités retourneront à Place de l’artisan samedi, pour la présentation, samedi soir, de spectacles hommage aux groupes hard rock américains Mötley Crüe et Guns N’ Roses.

Au même moment, non loin, les groupes All Access Showband et Lobster Country Band divertiront les festivaliers à la Place brayonne du stade Turgeon.

Afin d’éviter d’enregistrer des déficits comme ceux de 2014 (43 600$) et de 2015 (29 700$), les organisateurs ont décidé de répéter l’expérience de 2016 et de présenter les spectacles du mercredi et jeudi à Place de l’Artisan plutôt qu’au stade Turgeon.

«Cette formule est préférable, un seul site coûte évidemment moins cher à opérer que deux», explique Hélène St-Cyr Levesque.

Plus d’une centaine de bénévoles vont s’activer tout au long de la semaine afin d’assurer le bon déroulement de l’évènement réputé pour ses ployes et sa mascotte Typique.