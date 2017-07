EXCLUSIF – L’ancien Moncton High sera transformé en centre des arts

Le gouvernement provincial annoncera mardi en début d’après-midi ce qu’il adviendra de l’ancienne école Moncton High. D’après ce qu’a appris l’Acadie Nouvelle, le groupe MH35 sera lié au futur du bâtiment patrimonial.

L’annonce aura lieu à 13h dans l’édifice patrimonial de la rue Church. Le premier ministre Brian Gallant, la ministre Rogers, le député de Moncton Centre, Chris Collins, et la députée de Moncton Est, Monique LeBlanc, seront sur place.

Lundi matin, le groupe MH35 a partagé l’invitation sur sa page Facebook avec un certain enthousiasme. «Vous êtes invités! Demain!» peut-on lire sur la publication.

Le projet MH35, piloté par un groupe composé de gens d’affaires de la région, mènerait à la transformation de l’ancienne école en centre des arts et de la culture à but non lucratif.

D’après James Lockyer, l’un des porte-paroles du groupe, la décision du gouvernement provincial penchera en faveur de cette option. «Il faudra attendre mardi pour les détails mais il y a bien un appui à MH35», assure l’avocat et ancien ministre de la Justice.

Le projet sera cependant différent de la vision initiale proposée par son équipe.

«Ce n’est pas exactement ce que nous avons proposé il y a deux ans et demi mais les éléments essentiels sont là», poursuit James Lockyer.

«On fait du progrès, la province veut préserver l’édifice», ajoute-t-il.

«C’est un pas important vers notre objectif mais il reste encore beaucoup à faire.»

Le gouvernement tente de se départir de l’édifice datant de 1935, qui reste inoccupé depuis janvier 2015, lorsque les élèves ont emménagé dans la nouvelle école Moncton High. Le gouvernement reste propriétaire du lieu et paie entre 250 000$ et 300 000$ par année pour assurer son entretien. C’est donc lui qui aura le dernier mot.

Vendredi lors d’une visite médiatique, la ministre des Finances, Cathy Rogers, a laissé entendre que le bâtiment sera vendu et qu’un promoteur louera des locaux à plus d’un locataire, sans préciser avec quelle organisation l’entente sera signée.

Des années d’incertitudes

Le suspense au sujet sur l’avenir de cet énorme édifice situé tout près du centre-ville prendra donc fin après des années de spéculations. Certains projets sont tombés à l’eau, comme celui de l’entreprise américaine U-Haul d’y développer un entrepôt.

La Ville de Moncton avait donné finalement son appui à deux propositions.

D’un côté, celle du groupe MH35 qui souhaite faire de l’ancienne école un centre culturel. Une partie du projet consistait initialement à y déménager le Ballet-théâtre atlantique du Canada et la Bibliothèque publique de Moncton, qui deviendrait le locataire principal.

Une firme indépendante a évalué le coût du déménagement de la bibliothèque à 4 660 000$. D’après les plans présentés par les bénévoles, une extension de 11 000 pieds carrés offrirait l’espace nécessaire aux amoureux de la lecture.

Le projet de 21,3 millions $ serait en partie financé par une hypothèque de 9 millions $ et une campagne de financement de 3,5 millions $. Un peu plus de 9 millions $ proviendraient des contributions des différents paliers de gouvernement.

De l’autre côté, celle des entreprises Terra Trust et Bird Construction qui entendent transformer une partie de l’école pour en faire le nouveau quartier général du détachement Codiac de la GRC.

Le projet est resté secret jusqu’en juin et très peu de détails ont filtré. D’après CBC, un nouveau bâtiment serait construit sur le terrain de l’école. Depuis plusieurs mois, les élus sont tenus au silence, car les deux entreprises refusent de dévoiler leurs plans au public tant que le gouvernement provincial n’aura pas tranché.

Terra Trust et Bird Construction font bel et bien partie des trois candidats retenus par la municipalité pour présenter un projet de nouveau poste de police. L’infrastructure doit ouvrir en 2020 pour un coût estimé de 45 millions $.

Deux projets critiqués

L’avenir de l’édifice a suscité des discussions animées au cours des dernières années à Moncton.

L’idée de déménager la bibliothèque crée la controverse. La direction de la bibliothèque estime que l’école offrira un espace plus éloigné du centre-ville et moins fonctionnel, avec moins de place pour les collections et moins de places assises.

Par la suite, le groupe MH35 a indiqué son intention d’aller de l’avant «avec ou sans la bibliothèque».

Le projet de Terra Trust et Bird Construction a lui aussi fait l’objet de débats. La conseillère du quartier 1, Paulette Thériault, craignait que le caractère historique de la propriété ne soit pas préservé et qu’une partie de l’ancienne école soit détruite.

Le conseiller Shawn Crossman a quant à lui dénoncé un manque de transparence et a réclamé davantage de consultation auprès des résidents.