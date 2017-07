EXCLUSIF – Tracadie: la Municipalité a des questions pour Denis Savoie

L'ex-directeur de la sécurité publique de Tracadie, Denis Savoie (à droite), accompagné de son avocat, Me Brian Murphy. - Archives

La Municipalité régionale de Tracadie renvoie la balle dans le camp de son ancien directeur de la sécurité publique et chef pompier, Denis Savoie, en lui demandant de nombreuses précisions sur son avis de poursuite.

Comme l’avait laissé entendre le maire, Denis Losier, la Municipalité régionale de Tracadie ne compte pas plier l’échine devant son ancien employé qui la poursuit pour congédiement injustifié.

Le 27 juin, l’avocat de Tracadie a déposé un avis d’intention de présenter une défense. Il a aussi déposé une demande de précision, dans laquelle il pose une série de 21 questions sur les allégations faites par l’ex-directeur de la sécurité publique.

En gros, il renvoie la balle au camp de Denis Savoie et le somme de donner plus d’informations sur ce qu’il avance dans sa poursuite. Il veut entre autres des noms, des dates et divers détails, lit-on dans ce document dont l’Acadie Nouvelle a obtenu copie.

L’avocat de la municipalité régionale lui demande notamment de préciser ce qui lui permet d’alléguer qu’il y avait des irrégularités dans les casernes de pompiers de Tracadie et de Rivière-du-Portage, qu’il a découvert des détournements de fonds publics et qu’il a été victime d’un complot.

Il lui demande d’expliquer quand il a tenté de tirer la sonnette d’alarme quant à ce dont il était témoin et à qui il s’est adressé. Il veut également que Denis Savoie donne plus d’informations sur le harcèlement et l’intimidation dont il dit avoir été victime.

Il lui demande aussi «comment la conduite alléguée de la Défenderesse et de ses employés a-t-elle endommagé la réputation du demandeur “à l’intérieur de sa profession” et quelle réputation avait-il et où?»

Lorsque nous avons consulté le dossier, lundi avant-midi au palais de justice de Moncton, la réponse de Denis Savoie ne s’y trouvait pas encore.

L’affaire en bref

Denis Savoie est devenu le directeur de la sécurité publique et chef pompier de Tracadie en septembre 2015.

En février 2017, il a fait une sortie publique en entrevue à la télévision dans laquelle il a critiqué la gestion du service d’incendie de Tracadie. Il a par la suite été suspendu avec salaire.

Il a été congédié le 24 avril et son poste a été aboli. Le 28 avril, il a annoncé son intention de poursuivre son ancien employeur pour congédiement injustifié. Denis Savoie est passé de la parole aux actes quelques jours plus tard, le 9 mai.