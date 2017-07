IKEA Canada s’installe à Bathurst

Un centre de cueillette IKEA, servant à récupérer les commandes effectuées en ligne, est maintenant disponible dans le parc industriel de Bathurst.

La branche canadienne du géant suédois de l’ameublement en a fait l’annonce lundi matin.

Ce n’est pas un magasin, mais bien un point de collecte pour recevoir les articles commandés en ligne, moyennant un frais fixe de 59$, et ce peu importe leur valeur et leur grosseur.

Stephanie Harnett, la directrice des relations publiques, a indiqué à l’Acadie Nouvelle que le service est offert dès maintenant.

Le centre est situé au 1930 Hall Court, et est administré par la société de livraison Sameday Worldwide.

Trois autres points de ramassage sont ouverts dans la province. Dans son communiqué, le groupe précise que ses points de services rendent le magasinage plus accessible pour les marchés ciblés comme ayant un potentiel.

«Ayant des centres de cueillette à Fredericton, Moncton et à Saint-Jean, nous devions entreprendre la prochaine étape naturelle de notre stratégie visant à faciliter le magasinage en ligne pour nos clients du Nouveau-Brunswick en ouvrant un nouveau centre à Bathurst», a indiqué Marsha Smith, la présidente de IKEA Canada.

Le président de la Chambre de commerce Chaleur voit d’un bon œil cette formule.

«C’est tant mieux pour les gens qui veulent se procurer des produits de cette marque d’avoir la possibilité d’aller les chercher près de chez eux. Aussi, c’est bon pour les commerçants qui sont dans le parc industriel. Cela va peut-être générer plus de circulation», avance Bob Lennon, qui est copropriétaire de Thermalwood, dans le parc industriel.

«Nous avons ouvert notre magasin il y a plus de deux ans et des gens nous disent qu’ils ne savaient pas que nous étions là et que nous vendions au public. Le plus d’occasions de trafic que nous avons, le mieux c’est. Maintenant qu’IKEA est là, il faudrait que je mette une plus grosse enseigne au chemin», dit M. Lennon.

En 2015, l’entreprise s’était donnée l’objectif de doubler le nombre d’établissements au Canada d’ici dix ans..

IKEA possède 12 magasins au pays, un magasin virtuel de commerce électronique, 6 points de cueillette et de commandes et 14 centres de collecte. Environ 28 millions de personnes ont visité ses magasins l’an dernier. Un 13e établissement ouvrira à Dartmouth Crossing, près de Halifax, cet automne.