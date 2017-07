Incendie à Miscou: «On a eu très, très chaud pendant les 24 premières heures»

La situation reste sous haute surveillance à Miscou. Le feu qui ravage des hectares de terres n’est pas maîtrisé. Les résidants évacués samedi n’ont pas regagné leur domicile. Ils ignorent quand ils le pourront.

La chef des pompiers de Miscou, Marie-Josée Chiasson, ne le cache pas: «On a eu chaud. On a eu très, très chaud pendant les 24 premières heures.»

Parmi la vingtaine de maisons menacées par l’incendie qui s’est déclaré cette fin de semaine du côté de la pointe Wilson, certaines ont failli être réduites en cendres. Pour l’heure, aucun dégât de cette ampleur ne s’est produit.

«On travaille fort pour sauver les habitations. Y a beaucoup de boucane. Ça sort de partout. C’est très dur», poursuit-elle.

Les secouristes travaillent sans relâche depuis samedi pour venir à bout de cet incendie majeur qui ravage l'île de Miscou. – Acadie Nouvelle: Vincent Pichard

Lundi, le feu n’était toujours pas circonscrit, et ce, malgré les efforts mis en place par le ministère des Ressources naturelles. De nouvelles équipes ont été dépêchées sur place. La météo ne facilite pas le travail des secouristes.

«Les vents sont changeants. Ça contribue à la propagation des flammes. Le pire, ce sont les après-midis. Les températures sont à leur plus haut niveau et le taux d’humidité est très bas», explique Roland Roy, garde forestier au ministère pour la région de Bathurst, responsable des opérations pour cette intervention de grande ampleur.

Des orages étaient annoncés en fin de journée.

«S’ils apportent de l’eau, ça va nous aider. S’ils s’accompagnent de vents, on n’en veut pas», commente M. Roy.

De 70 à 80 hectares de terres sont concernés. Alors que l’incendie se concentrait essentiellement dans les bois, il a gagné les champs de tourbe. Par mesure de sécurité, le chemin Wilson reste fermé à la circulation.

Les résidants évacués ont été réunis, lundi matin, à l'église de Miscou, par les autorités, pour faire un point sur la situation. – Acadie Nouvelle: Vincent Pichard

Réunion d’information pour les résidants évacués

Lundi matin, les autorités ont organisé une réunion d’information à l’intention des résidants évacués dans la précipitation samedi. Celle-ci avait pour but de les renseigner sur l’état d’avancement de la situation.

«Ils nous ont dit que toutes les maisons étaient sécurisées. Je leur tire mon chapeau. Ils font un travail remarquable», affirme Gérald Doucet.

Ce père de famille et son épouse sont présentement hébergés par leur gendre, à l’entrée de l’île, peu après le pont. Le couple ne peut s’empêcher de se faire du souci.

«On est rassuré par ce qu’on a entendu ce matin (lundi matin, NDLR), mais c’est difficile. On est anxieux. Ce sont nos vies qui sont là-bas. On est parti en vitesse, sans rien. Une chance qu’on a de la parenté par ici», ajoute-t-il.

Donald Patterson et sa famille ne vivent pas toute l’année à Miscou. Ils y viennent seulement l’été pour les vacances. Ce congé se démarque des précédents.

Des bombardiers d'eau ont été utilisés pour circonscrire le feu. – Photo: Gracieuseté Jérome Luc Paulin

«Habituellement, on veut du soleil et on passe notre temps à relaxer à la plage. Là, on voudrait de la pluie. C’est stressant, mais j’accorde toute ma confiance aux pompiers», confie Donald Patterson.

En attendant de pouvoir reprendre le cours normal de leur existence, les évacués patientent.

«On ne peut rien faire d’autre», conclut le Montréalais.