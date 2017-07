Kouchibouguac: des visiteurs confrontés au passé du parc national

Des familles expropriées de Kouchibouguac ont manifesté dans le parc national, ce week-end, afin de sensibiliser les visiteurs du parc à leur cause. Le groupe allègue que l’expropriation des années 1970 était illégale, revendiquant des titres ancestraux métis sur le site de Kent-Nord.

Le dernier week-end de juillet est parmi les plus achalandées à Kouchibouguac. Les touristes du Québec étant en pleines vacances de la construction, les espaces de camping sont pleins et les plages du parc national débordent.

Dimanche, des visiteurs ont été confrontés à une page sombre du parc national: l’expropriation des années 1970 et le litige relatif aux titres métis.

Vers 10h30, une centaine d’expropriés, de descendants et de sympathisants se sont rassemblés à Kouchibouguac. Armés de drapeaux métis et d’affiches portant le nom des familles, ils ont commémoré leur combat avec une cérémonie à l’entrée du parc. Ils sont ensuite montés dans leur voiture avec l’intention de faire un tintamarre jusqu’au terrain de camping South Kouchibouguac.

À peine commencée, la manifestation a été interrompue par des agents du parc, selon Edmond Vautour, fils de Jackie Vautour.

«Le parc a essayé de nous arrêter. Les policiers sont venus nous voir et nous ont dit que les autorités du parc craignaient qu’on dérange les touristes et les enfants. On leur a expliqué qu’on faisait une marche pacifique et qu’on ne dérangerait personne. On voulait juste montrer qu’on est là, c’est tout», mentionne le président d’Ensemble pour la justice, le groupe qui a organisé la marche.

Les autorités ont fini par accepter de laisser entrer les manifestants. Ils se sont rendu au camping près de la plage Kellys, où chacun des 311 espaces était occupé. Ils ont marché parmi les campeurs, s’arrêtant pour parler aux vacanciers.

«Ils nous ont demandé ce qu’on faisait. On leur disait qu’on était là pour essayer d’avoir nos terres de nouveau. On leur expliquait pourquoi et on leur demandait comment ils pouvaient camper sur des terres où il y a eu un génocide. Il y a eu sept villages de détruits, des maisons écrasées. Ils n’étaient pas au courant de notre histoire.»

M. Vautour estime que les agents du parc ont laissé entrer les manifestants dans le parc «parce qu’ils savent qu’ils sont dans le tort».

«Ils savent que si quelque chose était arrivé, ils auraient eu plus de problèmes. On a des causes devant la cour qui s’en viennent et ils ont pensé deux fois à leur affaire.»

Une porte-parole de Parc Canada a expliqué, dans un courriel envoyé à l’Acadie Nouvelle que l’agence gouvernementale «respecte le droit de manifester de façon pacifique».

«Des employés de Parc Canada (incluant les agents responsables de l’application de la Loi) et des membres de la GRC étaient sur place afin d’assurer la sécurité du public. Le tout s’est déroulé sans incident», affirme Roxane Richard, agente de partenariat, d’engagement et de communication de l’Unité de gestion du nord du Nouveau-Brunswick.

Elle ajoute que Parc Canada «valorise ses relations avec les anciens résidents du parc». Plus de la moitié des 90 employés du parc sont d’anciens résidants de Kouchibouguac ou leurs descendants.

Des étapes importantes prévues cette semaine

Des étapes importantes sont prévues cette semaine dans les deux dossiers légaux reliés à l’expropriation de Kouchiboguac.

D’abord, l’avocat de Jackie Vautour, Michael Swinwood, doit déposer un appel devant la Cour suprême du Canada, vendredi, relativement à une infraction de pêche commise en 1999. M. Vautour a été trouvé coupable de pêche illégale de myes, mais il allègue qu’il avait le droit de le faire en raison de son statut de métis.

En mai, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a refusé d’entendre la cause du résidant de Claire-Fontaine. Il tentera de convaincre le plus haut tribunal du pays à reconnaître les métis du Nouveau-Brunswick et de l’est du Canada.

Dans un deuxième temps, une centaine de familles qui ont déposé un avis de poursuite devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick s’attendent à ce que la province émette une déclaration de la défense, cette semaine.

Leur dossier remonte à décembre 2015, quand ils ont intenté une action légale devant la Cour fédérale du Canada. Ils allèguent que l’expropriation des années 1970 était illégale parce qu’ils sont détenteurs de titres ancestraux métis sur le parc.

Leur cause s’est heurtée à un obstacle, en novembre 2016, quand le chef de bande d’Elsipogtog, Arren Sock, a déposé une action légale devant la Cour du banc de la Reine au nom des micmacs de la grande région. Il revendique des titres ancestraux sur un tiers de la province du Nouveau-Brunswick, y compris sur le parc national Kouchibouguac.

Afin que la cause des familles expropriées et celle d’Elsipogtog puissent être entendues devant le même tribunal, les familles ont transféré leur dossier à la juridiction provinciale.

Les plaignants des deux causes de Kouchibouguac sont représentés par l’avocat Michael Swinwood, de Sages sans frontières. Le groupe d’Elsipogtog est représenté par Bruce McIvor, de First Peoples Law.