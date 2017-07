Maritime Bus peine à attirer clients et colis vers le Nord

Mike Cassidy, président de Maritime Bus, estime que «plus notre réseau s’étend, plus on aura l’opportunité d’accroître l’achalandage». - Archives

Malgré des résultats décevants, Maritime Bus maintiendra sa ligne d’autocar de Campbellton à Moncton.

En 2012, le transporteur Acadian Lines avait mis fin à toutes ses opérations au Nouveau-Brunswick. La liaison Moncton-Campbellton a alors été coupée pendant plus d’un an et demi.

Maritime Bus avait pris la relève en étendant ses services vers le Nord à l’été 2013. Depuis un service quotidien d’autocar relie Bathurst et Campbellton à Miramichi et à Moncton, sept jours par semaine.

L’entreprise estimait alors qu’il fallait une moyenne de 20 passagers et de 15 colis dans les deux sens pour que le service soit viable, soit 40 passagers et 30 colis.

Quatre ans plus tard, la cible est loin d’être atteinte.

«De janvier à juin, nous avons transporté en moyenne dix passagers à l’aller, dix au retour et 15 colis aller-retour», précise Mike Cassidy, le président de Maritime Bus.

En revanche, les utilisateurs sont plus nombreux lors des mois d’été ou pendant la période des Fêtes. En juillet, le nombre moyen de passagers a grimpé à 15 par trajet.

Les opérations sont-elles suffisamment rentables pour garantir ce service à long terme? Mike Cassidy se dit en tout cas déterminé à fournir le service malgré la faible demande.

«Maritime Bus s’est engagée à desservir le Nord, sept jours par semaine. Est-ce que je veux voir une hausse de l’achalandage? Bien sûr, mais il faut du temps pour que les clients aient confiance dans une compagnie de transport.»

La semaine dernière, la province a annoncé un investissement de 500 000$ destiné à développer un service d’autocar dans le sud-ouest du Nouveau-Brunswick. L’entreprise Rural Lynx, en collaboration avec Maritime Bus, proposera un trajet quotidien entre St. Stephen et Saint-John.

En élargissant son offre, Maritime Bus espère séduire une plus large clientèle.

«Plus notre réseau s’étend, plus on aura l’opportunité d’accroître l’achalandage», avance Mike Cassidy.

«Je vois un changement d’attitude des gouvernements, il y a de plus en plus de personnes qui comprennent l’importance du système de transport en commun. Avec le vieillissement de la population, plus de gens n’auront pas accès à la voiture et seul le bus peut relier quotidiennement les communautés.»

L’homme d’affaires se réjouit des investissements fédéraux de 20,1 milliards $ sur 11 ans destinés à des projets de transport collectif à travers le pays. L’entreprise entend en tirer profit en proposant d’électrifier une partie de sa flotte et de rendre tous ses bus accessibles aux personnes handicapées.