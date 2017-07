Avenir de Moncton High: une annonce mardi

Le gouvernement provincial annoncera mardi en début d’après-midi ce qu’il adviendra de l’ancienne école Moncton High. Le suspense au sujet sur l’avenir de cet énorme édifice situé tout près du centre-ville prendra enfin fin après des années de spéculations.

Lors d’une visite médiatique des lieux vendredi avant-midi, la ministre des Finances, Cathy Rogers, avait indiqué qu’une décision dans ce dossier est «très imminente».

Lundi matin, le groupe MH35 a partagé sur sa page Facebook une invitation comportant l’entête du gouvernement du Nouveau-Brunswick.

On peut y lire que le premier ministre Brian Gallant, la ministre Rogers, le député de Moncton Centre, Chris Collins, et la députée de Moncton Est, Monique LeBlanc, seront sur place.

L’annonce aura lieu dans l’ancien édifice du Moncton High, sur la rue Church.

Sur sa page Facebook, au-dessus de l’image annonçant l’annonce gouvernementale, le groupe MH35 a indiqué: «Vous êtes invités! Demain!».

Spéculations et discussions

L’avenir de l’édifice a fait l’objet de spéculation de discussions animées au cours des dernières années à Moncton.

Des promoteurs ont proposé des divers projets. Certains sont tombés à l’eau, comme celui de l’entreprise américaine U-Haul d’y développer un entrepôt.

Le projet MH35, piloté par un groupe composé de gens d’affaires de la région, a lui aussi fait l’objet de débats. Il mènerait à la transformation de l’ancienne école en centre des arts et de la culture à but non lucratif.

Le groupe a proposé que le Ballet-théâtre atlantique du Canada et la bibliothèque publique de Moncton y soient déménagés et que cette dernière devienne la locataire principale du centre.

L’idée a été accueillie négativement par ceux qui trouvent que cette infrastructure culturelle doit rester au centre-ville et par la présidente de la commission de la bibliothèque.

Par la suite, un autre projet piloté par les entreprises Terra Trust et Bird Construction a fait surface. Les détails de leur proposition sont longtemps demeurés nébuleux.

En juin 2017, la CBC a rapporté que le plan de ces promoteurs prévoit le développement du nouveau quartier général de la GRC sur ce site. On en sait toujours très peu sur ce projet.