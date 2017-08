DOSSIER – Enlèvements d’enfants: un phénomène très rare au N.-B.

Une enquête menée par la Presse canadienne et l’Acadie Nouvelle tend à démontrer que les enlèvements d’enfants demeurent un crime rare au Nouveau-Brunswick et au pays.

Cette enquête survient au moment où est tristement souligné le 10e anniversaire de la disparition de Cédrika Provencher, de Trois-Rivières.

Le 31 juillet 2007, la fillette âgée de 9 ans qui jouait paisiblement dans un parc aurait vraisemblablement monté à bord d’un véhicule afin d’aider un homme à retrouver son chien.

Les ossements appartenant à la jeune fille ont été retrouvés par des chasseurs en décembre 2015. Personne n’a encore arrêté dans cette affaire.

Avant cette découverte, l’affaire Cédrika Provencher était devenue une des histoires de crime et d’enlèvement les plus médiatisées de l’histoire du pays.

Cédrika Provencher – Archives

Malgré toute l’horreur pour les parents et les proches lors de cas de disparitions d’enfants, ces situations surviennent rarement, assure la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Selon la GRC, les enfants portés disparus sont généralement retrouvés rapidement.

Ainsi en 2016, le corps policier note que 59% des signalements d’enfants et de jeunes disparus ont été supprimés dans les 24 heures, et en moins d’une semaine dans 92% des cas.

Dans ces données, la GRC ne fait pas de distinction entre les enlèvements d’enfants par des parents ou par des étrangers, ou ceux qui se sont, par exemple, égarés en forêt ou qui font une fugue. Dans la grande majorité des cas, les kidnappeurs sont les parents, souligne la force policière fédérale.

«L’enlèvement criminel représente moins de 1% de tous les dossiers de disparitions qui sont signalés à travers le pays. On s’entend toutefois qu’un seul dossier du genre par année est déjà un de trop», affirme Pina Arcamone, du Réseau Enfants-Retour.

«En dépit du fait que c’est un phénomène qui est très rare, les dangers sont toujours là pour les enfants. On doit toujours se montrer vigilant en tant que parent et outiller les jeunes à reconnaître et éviter de telles situations», d’ajouter la directrice générale de l’organisme qui se consacre aux recherches d’enfants disparus et à la prévention de telles disparitions.

En 2016 seulement, il y aurait eu un peu plus 40 000 signalements de jeunes personnes portées disparues au pays. Il s’agit de cas de fugues la plupart du temps.

Selon des données de la GRC, il y aurait au pays 108 enfants de moins de 14 ans – parmi ceux qui sont disparus entre 2014 et aujourd’hui – qui sont toujours recherchés.

Le Centre canadien de la protection de l’enfance recense pour sa part depuis 40 ans les cas d’enlèvements d’enfants qui ont ensuite été assassinés.

L’organisme note que 155 jeunes Canadiens âgés de 16 ans et moins ont disparu de cette façon et ont été retrouvés morts de 1970 à 2010.

«Quelque part, Cédrika Provencher est devenu un symbole qui démontre l’urgence d’agir lorsqu’un jeune enfant disparaît», estime Pina Arcamone.

Si la disparition de la fillette a secoué le Québec à l’époque, l’histoire a tôt fait de se transporter jusqu’au Nouveau-Brunswick.

Alors que des rumeurs faisaient état à l’été 2007 de la possibilité que la fillette puisse se trouver dans la province, des paroissiens de l’Église Saint-François-de-Sales à Saint-Jean priaient afin que l’on retrouve la jeune disparue.

Au même moment, les policiers néo-brunswickois interceptaient et fouillaient systématiquement tous les véhicules rouges de marque Acura, une auto de type sedan aux poignées chromées dans laquelle la jeune fille aurait été enlevée et qui faisait l’objet d’intenses recherches.

Selon la directrice générale du Réseau Enfants-Retour, le nombre de disparitions d’enfants est néanmoins plutôt stable depuis 30 ans.

«Ne jamais savoir ce qui s’est passé, c’est le pire scénario pour une famille. Il faut réapprendre à vivre en attendant d’obtenir des réponses», affirme Pina Arcamone.

Avec des extraits de la Presse canadienne

Les policiers gardent toujours espoir

Les cas de disparitions de jeunes personnes qui ne sont pas résolus sont peu nombreux au Nouveau-Brunswick, ont indiqué différents corps policiers à l’Acadie Nouvelle.

C’est notamment le cas dans le Madawaska.

«Ces disparitions, c’est heureusement très peu commun dans notre région. On parle d’à peine d’un cas par année, c’est très raisonnable», souligne Alain Lang, qui est inspecteur de la Force policière d’Edmundston.

De fait, un seul cas de disparition non résolue hante les policiers de l’endroit.

Stéphanie Cyr manque à l’appel depuis le 5 juin 1998. Ce jour-là, la jeune femme âgée de 18 ans est disparue de son domicile situé à Saint-Basile et n’a jamais été revue par ses proches.

Près de 20 ans plus tard, les policiers gardent toujours espoir de réussir à faire la lumière sur sa disparition.

«Le dossier est encore bien actif et fait l’objet de discussions régulières au bureau. On ne perd pas de vue cette enquête qui est constamment revisée. Pas question de mettre le dossier sur le coin d’un bureau», assure Alain Lang.

Stéphanie Cyr est portée disparue depuis le 5 juin 1998. Elle avait alors 18 ans. En 2008, un portrait robot de la jeune femme (à droite) avait été réalisé afin de montrer de quoi elle aurait eu l’air à 28 ans. – Gracieuseté

Une visite sur le site Disparus-Canada, qui est administré par le gouvernement du Canada, démontre d’ailleurs que les renseignements rapportés sur la page relative à Stéphanie Cyr sont à jour en date du 1er août 2017.

À Woodstock, le service de police de l’endroit indique avoir également qu’un seul cas de disparition qui fait l’objet d’une enquête, soit celui de Gregory David Wry.

L’homme âgé de 30 ans a quitté sa résidence le 21 février 2010 et a été vu pour la dernière fois à Fredericton le même jour.

À Saint-Jean, 19 personnes font l’objet de recherches depuis plusieurs années, dont deux adolescents.

Andre Ernest Gauthier manque à l’appel depuis septembre 1984 et Kimberley Amero est également l’objet de recherches depuis belle lurette.

Le 3 septembre 1985, accompagnée de sa jeune sœur, elle a assisté à une foire familiale et à la présentation de feux d’artifice à Saint-Jean et n’a jamais été revue depuis.

Trente-deux années plus tard, la police affirme encore recevoir des informations au sujet de la disparition de la jeune femme.

«La plupart du temps, les jeunes personnes portées disparues sont rapidement retrouvées. Dans les autres situations il y a enquête qui n’est jamais fermée», a indiqué le sergent Steve Wilson, porte-parole du Service de police de Saint-Jean.

Ironiquement, le corps policier de la ville portuaire a enquêté ce lundi après-midi au sujet de la disparition soudaine d’un garçon âgé de 8 ans.

D’intenses recherches ont permis la découverte 90 minutes plus tard du garçon qui se trouvait dans un boisé.

À Fredericton, il n’y a pas de dossier de personne qui manque à l’appel en ce moment a fait savoir la police.

À l’échelle de la province, la GRC a pour sa part dû composer avec pas moins de 1195 cas de disparition sur son territoire en 2014 et 1342 au cours de l’année 2015.

Il a été impossible de savoir sur le coup quel est le pourcentage de ces cas de disparition qui ont été résolus par la force policière fédérale ou encore qui impliquait des enfants.

Les données pour 2016 et 2017 n’étaient pas non plus disponibles dans l’immédiat, nous a-t-on dit.

Le 3 septembre 1985, accompagnée de sa jeune sœur, Kimberley Amero a assisté à une foire et à la présentation de feux d’artifice à Saint-Jean. Elle n’a jamais été revue. – Gracieuseté

«L’humain est angoissé par l’inconnu»

Selon le psychologue clinicien Pierre Faubert, un enlèvement d’enfant comme celui de la petite Cédrika en 2007 crée un sentiment d’urgence, de peur et vide pour certains, même s’ils ne connaissent pas la famille du bambin disparu.

Surtout dans un cas pareil, où il n’y a pas eu de résolution de l’affaire criminelle, pas de funérailles publiques et pas d’arrestation.

«C’est un mystère non résolu et l’être humain est angoissé par l’inconnu», a expliqué l’expert en entrevue téléphonique. Car l’inconnu peut toujours être une menace.

Si certains parents vont changer leurs habitudes et surveilleront de plus près leurs enfants, ils ne le feront pas tous.

Mais si on rappelle fréquemment aux gens l’enlèvement d’un enfant, et son triste dénouement, ils pourront redevenir plus vigilants pendant un certain temps, croit-il.

Mais un tel événement n’affecte pas tout le monde et ne crée pas de panique ni de traumatisme généralisé chez la population, dit-il, pour bien expliquer la situation. – La Presse canadienne