Glysophate: les citoyens encouragés à interpeller les équipes d’arrosage

Des groupes écologistes demandent aux citoyens de signaler directement leur mécontentement auprès des travailleurs responsables de l’arrosage d’un pesticide controversé sur les forêts de la province.

L’alliance Arrêtons l’arrosage Nouveau-Brunswick suggère aux résidents en milieu rural d’intervenir personnellement auprès des équipes d’épandage pour faire cesser l’utilisation du glyphosate dans leur région.

«Il n’y a rien d’illégal à ce que les résidents demandent poliment aux équipes d’arrosage d’arrêter leur travail par souci pour l’habitat naturel des chevreuils et des autres animaux sauvages ainsi que pour la santé de leur famille», affirme le groupe dans un communiqué de presse publié mardi.

Les écologistes somment toutefois les citoyens de faire preuve de prudence durant les activités d’épandage.

Selon le groupe, «plusieurs incidents ont déjà eu lieu cette saison impliquant des personnes qui ont respiré des émanations et qui ont dû être hospitalisées pour des vertiges et des nausées».

«Il est conseillé de plutôt essayer d’approcher les équipes avant qu’elles ne commencent l’épandage.»

Le glyphosate est notamment utilisé au Nouveau-Brunswick par l’industrie forestière et Énergie NB pour contrôler la végétation.

L’alliance propose au public de consulter la carte sur le site web www.infoforet.ca pour découvrir si des travaux d’arrosage sont prévus dans leur région.

«Nous sommes noyés sous les arrosages dans notre région», indique la porte-parole du groupe Écovie, Francine Lévesque, qui vit dans le Restigouche-Ouest.

«La carte des zones d’épandage dans les quatre dernières années montre l’intensité avec laquelle les étendues dans la zone Saint-Quentin-Kedgwick ont été coupées à blanc et arrosées. C’est une catastrophe.»

En 2015, le glyphosate a été classé comme étant probablement cancérigène pour les humains par l’Organisation mondiale de la Santé.

Depuis le mois dernier, le glyphosate se trouve aussi sur sa liste des produits potentiellement cancérigène de l’État de Californie.

Le glyphosate est un produit chimique utilisé pour lutter contre les mauvaises herbes en foresterie et en agriculture ainsi que dans divers contextes industriels, commerciaux et domestiques. Il s’agit de l’herbicide le plus utilisé au monde.

L’an dernier, la médecin-hygiéniste en chef par intérim de la province a conclu que les Néo-Brunswickois ne courent pas plus de risques liés au glyphosate que les autres Canadiens.

«Nous reconnaissons qu’une incertitude existe à l’égard du glyphosate, mais selon l’examen que nous avons réalisé, les niveaux d’exposition à cet herbicide au Nouveau-Brunswick sont semblables ou inférieurs à ce qu’ils sont ailleurs», avait indiqué Dre Jennifer Russell.

En mai, Santé Canada a annoncé le maintien de l’homologation du glyphosate. Au terme d’un réexamen, le ministère fédéral a notamment déterminé qu’il était «peu probable qu’il représente un risque de cancer pour les humains» et que l’exposition à cet herbicide dans le régime alimentaire «ne devrait pas présenter de risque pour la santé humaine.»

Santé Canada en est aussi arrivé au constat que les produits contenant cet herbicide «ne devraient pas poser de risques préoccupants pour l’environnement lorsqu’ils sont utilisés conformément au mode d’emploi proposé sur l’étiquette.»