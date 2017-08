L’ancienne école Moncton High vendue pour 1 million de dollars

Heritage Developments, une entreprise de Moncton, fera l’acquisition du bâtiment et d’une partie du terrain d’athlétisme de l’ancienne école Moncton High au prix d’achat annoncé, soit un million de dollars. L’édifice patrimonial ne sera donc pas démoli.

Le groupe s’est engagé à préserver les éléments architecturaux du bâtiment et à louer les espaces culturels disponibles, comme le gymnase et l’auditorium, à des organismes sans but lucratif œuvrant dans le secteur des arts et de la culture.

Heritage Developments prévoit aussi un réaménagement des locaux afin de permettre à des entreprises d’y installer des bureaux.

Le premier ministre Brian Gallant en a fait l’annonce mardi après-midi devant une foule compacte.

«Cela a pris plus longtemps que certains d’entre vous l’auraient voulu, mais nous y sommes finalement parvenus. Il était important de faire tout notre possible pour aider la communauté à sauver l’un des points de repère les plus importants de la ville», a-t-il déclaré.

«Certaines des propositions étudiées par la province auraient mené à la démolition complète ou partielle du bâtiment, tandis que d’autres projets auraient nécessité des subventions importantes de la part de la province pour aller de l’avant. L’entente de principe annoncée aujourd’hui permettra d’éviter ces situations.»

Cela confirme que le projet proposé par Terra Trust et Bird Construction de convertir l’ancienne école secondaire en nouveau poste de police est définitivement écarté.

Autre enseignement de taille, le déménagement de la bibliothèque publique de Moncton est lui aussi mis de côté.

«Notre intention n’a jamais été de diviser notre communauté», insiste Dennis Cochrane, le président du groupe MH Renaissance.

Opposée à cette idée, la mairesse Dawn Arnold pousse un soupir de soulagement.

«Je suis très heureuse de voir que la bibliothèque restera au centre-ville», déclare-t-elle.

«C’est bon de savoir que, tout comme la Cathédrale et le Château Bel-Âge, l’ancienne école Moncton High aura elle aussi une nouvelle vie.»

Une foule de résidents se sont déplacés pour assister à l’annonce. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Heritage Developments se spécialise depuis plusieurs années dans la restauration de bâtiments historiques, dont le Théâtre Capitol et la Place Héritage à Moncton ou la Place Ganong à St. Stephen.

L’entreprise s’est impliquée dans ce nouveau projet il y a seulement un mois. Elle s’associera MH Renaissance, un groupe formé d’entrepreneurs de la région, pour rénover l’école vieille de 82 ans.

«Nous allons travailler à développer, à sauver l’édifice et à trouver des locataires commerciaux», indique Ross Carpenter, vice-président des opérations chez Heritage Developments. Il refuse cependant de dévoiler quelles entreprises ou organisations pourraient s’y établir.

Le groupe MH Renaissance a l’ambition de transformer la partie sud de l’école, qui comprend le gymnase et l’auditorium, en centre culturel.

«Le partage des responsabilités n’a pas encore été négocié, mais Heritage Developments devrait s’occuper de la partie commerciale du bâtiment et nous voulons créer une organisation sans but lucratif pour soutenir la partie culturelle du projet», avance Dennis Cochrane.

Le groupe de bénévoles ne se donne pas d’échéancier pour les étapes à venir, soit le développement d’un plan d’affaires et des demandes de financement public.

«Il faut encore déterminer quel sera le design, comment ce sera financé et quels seront les locataires», ajoute M. Cochrane.

La direction du Ballet-théâtre atlantique du Canada a déjà exprimé le souhait de profiter de l’immense scène de l’école.

Le député de Moncton-Centre Chris Collin applaudit lui aussi ce dénouement.

«Je suis heureux de voir que l’auditorium sera préservé et que l’école restera entre les mains d’investisseurs de la communauté. C’était la meilleure solution pour tous.»