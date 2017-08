La légalisation de la marijuana pourrait coûter très cher aux municipalités

Les municipalités du Nouveau-Brunswick craignent que la légalisation du cannabis fasse gonfler leur facture policière. Elles déplorent également le peu de considération dont ferait preuve le gouvernement provincial à leur égard.

Le gouvernement provincial pourrait empocher la majorité des revenus de la vente du cannabis récréatif alors que les villes et les villages auront à éponger les coûts de l’application de la loi sans même avoir leurs mots à dire sur l’aménagement du territoire.

C’est du moins ce qu’appréhendent plusieurs municipalités du Nouveau-Brunswick.

«Il y a des préoccupations très importantes qui sont soulevées. Pour la question des services de police, ça va prendre de nouveaux équipements, de la formation. Les municipalités qui ont un service de police vont devoir payer la note», prévient le directeur général de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, Frédérick Dion.

«Les autres (municipalités) vont la payer également. La GRC va transférer la facture aux municipalités», dit-il.

La conduite sous l’influence du cannabis devrait notamment devenir un enjeu, sans compter le contrôle de la production à domicile (le projet de loi fédéral permet aux consommateurs de cultiver jusqu’à quatre plants de marijuana, d’une hauteur maximum d’un mètre).

La chef de la Force policière de Fredericton, Leanne Fitch, a confirmé les craintes des municipalités, vendredi, lors de son passage devant le Comité spécial de l’Assemblée législative sur le cannabis en compagnie de représentants de la capitale provinciale.

«Ça aura certainement un effet sur notre budget, autant sur le plan des heures supplémentaires et des coûts de formation que sur l’achat de nouvel équipement», a-t-elle indiqué au sujet de la légalisation du cannabis prévu pour le 1er juillet 2018.

La production et la vente du cannabis ne manqueront pas de générer de nouveaux revenus pour la province, soulignait lors de la même audience le directeur du développement économique, du tourisme et de la culture de la Ville de Fredericton, David Seabrook.

«Nous croyons que cette prospérité devrait être partagée entre tous les niveaux de gouvernement, surtout avec les municipalités qui devront probablement s’occuper du coût de l’application de la loi et des règlements.»

C’est le gouvernement fédéral qui a décidé de légaliser le cannabis. Ottawa laisse cependant le soin aux provinces de déterminer l’âge minimum pour la consommation et le modèle de distribution et de vente.

Le Nouveau-Brunswick favorise pour l’instant la création d’un nouveau monopole d’État pour la distribution et la vente du cannabis chapeauté par Alcool NB.

Si la drogue est vendue dans des magasins appartenant à l’État, les municipalités n’auront probablement pas leur mot à dire sur leur emplacement puisque la province n’a pas à se soumettre aux règlements de zonage municipal.

Le gouvernement provincial pourrait aussi décider de confier la vente du cannabis au secteur privé comme avec le tabac.

«La province a-t-elle l’intention de réglementer pleinement (l’emplacement des magasins) où confiera-t-elle une partie de cette autorité aux gouvernements locaux?», s’interroge M. Seabrook.

«La communauté devrait-elle délivrer des permis? Pourrons-nous imposer des frais pour l’obtention de ces permis afin de récupérer certains des coûts», a ajouté M. Seabrook.

L’Association francophone des municipalités déplore qu’elle n’ait pas été consultée par le gouvernement au-delà des audiences publiques du comité spécial auxquelles certains de ses membres ont participé.

«Pourquoi on ne parle pas aux municipalités? L’aménagement du territoire, c’est l’une de leurs premières responsabilités et là on est en train de décider de points de vente ou de lieu de production, mais on n’a jamais parlé aux intervenants municipaux. Nous l’avons pris un peu comme une insulte», résume Frédérick Dion.

Personne n’était disponible au sein du gouvernement pour nous accorder une entrevue, lundi.

Dans un courriel laconique, la porte-parole du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, Elaine Bell, a simplement répondu que le gouvernement provincial allait «prendre en considération les conclusions du comité spécial lorsqu’il développera le cadre pour l’usage du cannabis à des fins récréatives cet automne».

Le comité a terminé sa tournée de consultation publique vendredi. Les députés membres du comité ont jusqu’en septembre pour présenter le résumé des audiences au gouvernement.

Le groupe de travail provincial interministériel sur la légalisation du cannabis doit également déposer un nouveau rapport au gouvernement.