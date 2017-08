Remplacement du pont Brown: circulation détournée jusqu’à l’automne… 2018

Les travaux de remplacement du pont centenaire qui surplombe la rivière Tetagouche à Bathurst et mène au centre hospitalier ont commencé. La circulation y sera interdite jusqu’à l’automne 2018.

Surnommé le pont Brown, d’après le nom d’une famille qui habitait à proximité il y a fort longtemps, sa construction remonte à 1915. S’il est encore solide, l’emprunter n’est pas commode pour les automobilistes puisqu’il ne comporte qu’une voie alors que la circulation y est permise dans les deux sens. De plus, la limitation de poids est de cinq tonnes.

Le nouveau pont possédera deux voies. C’est la compagnie Caldwell & Ross de Fredericton qui a décroché le contrat, d’une valeur de près de 7 millions $. La fin du chantier est prévue dans un peu plus d’un an, soit à l’automne 2018. D’ici là, les automobilistes devront faire un détour sur l’autoroute de quelques kilomètres.

Cette infrastructure permet aux citoyens de North Tetagouche, Dunlop et Robertville de rejoindre rapidement Bathurst.

«C’est sûr et certain que nous appuyons ce projet parce que ça fait longtemps que nous demandions de munir le pont Brown de deux voies. C’est un pont qui est très utilisé et la circulation y était dense par moments ça va donc faire du bien», reconnaît Charles Comeau, président du District de services locaux de North Tetagouche.

Le pont est situé à la sortie de l’hôpital, sur l’autoroute 11. L’établissement n’était pas à cet emplacement lorsque le pont a été aménagé là. Son remplacement cadre bien avec la modernisation du centre hospitalier, dans lequel le gouvernement investira plus 200 millions $ afin d’améliorer le confort des patients et du personnel.

En 2013, la Ville de Bathurst avait fait une priorité de la transformation du pont Brown en une structure à deux voies lors de sa demande de financement au gouvernement.

À l’époque, le coût était évalué à 6 millions $ et les autorités municipales ne se faisaient guère d’illusions quant à l’acceptation de leur requête.